Печерский суд постановил провести экспертизу алкотестера, который использовали при задержании Шевчука
Экспертизу проводят уже два месяца
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Печерский районный суд Киева постановил провести экспертизу на исправность алкотестера, который использовали во время задержания экс-игрока "Шахтера" и сборной Украины Вячеслава Шевчука в мае 2021-го в
Как заявил адвокат Шевчука, есть подозрение в исправности алкотестера. По его словам, в тот день были сложные погодные условия.
Суд постановил провести экспертизу еще в конце октября. С тех пор обновлений по делу нет.
Через год после инцидента сроки рассмотрения дела истекут и подозреваемого уже не смогут привлечь к ответственности.
Отмечается, что судья Светлана Смык, которая вынесла это решение, ранее наказывалась третьей дисциплинарной палатой высшего совета правосудия за систематические затягивания дел.
По данным DEJURE, за последние два года она рассмотрела три сотни дел о пьяном вождении. 76 процентов из них закрывались по истечении сроков.
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