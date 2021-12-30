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Печерский суд постановил провести экспертизу алкотестера, который использовали при задержании Шевчука

Общие новости
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Экспертизу проводят уже два месяца

Печерский суд постановил провести экспертизу алкотестера, который использовали при задержании Шевчука

instagram.com/dtp.ua

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Печерский районный суд Киева постановил провести экспертизу на исправность алкотестера, который использовали во время задержания экс-игрока "Шахтера" и сборной Украины Вячеслава Шевчука в мае 2021-го в предположительно состоянии алкогольного опьянения.

Как заявил адвокат Шевчука, есть подозрение в исправности алкотестера. По его словам, в тот день были сложные погодные условия.

Суд постановил провести экспертизу еще в конце октября. С тех пор обновлений по делу нет.

Через год после инцидента сроки рассмотрения дела истекут и подозреваемого уже не смогут привлечь к ответственности.

Отмечается, что судья Светлана Смык, которая вынесла это решение, ранее наказывалась третьей дисциплинарной палатой высшего совета правосудия за систематические затягивания дел.

По данным DEJURE, за последние два года она рассмотрела три сотни дел о пьяном вождении. 76 процентов из них закрывались по истечении сроков.

Печерский суд постановил провести экспертизу алкотестера, который использовали при задержании Шевчука - изображение 1Печерский суд постановил провести экспертизу алкотестера, который использовали при задержании Шевчука - изображение 2
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В статье: Ярослав Шевчук
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Комментарии (17)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2021 в 22:47
Не Печерський, а печерний.
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0
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ГенриВол (Волочиськ)
30.12.2021 в 22:42
Ну був же пяний. Візьми заплати той штраф (шо там йому ці грошенята), а то ще всі лишні рази згадують, прикалуються, читають про це. Ну вот бігав по полю із зціпленими зубами і гримасою, то зціпи зуби і заплати.
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
30.12.2021 в 22:52
Він повинен бути чистий, це справа честі. Адже це Шевчук і просить пописяти. Ну де це видано, а тим більше в Україні Адже це шевчук....., а не якийсь Сидоренко, який би вже давно і машини і прав був позбавлений. Не здивуюся, що і алкотестер був несправний і поліцейські були п"яні в дупель.
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Red_Cat (Салоники)
30.12.2021 в 22:41
печерский суд - это имя нарицательное. это один из главных символов тотальной коррупции.
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+1
0
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Zapp Brannigan (Київ)
30.12.2021 в 22:30
Навіть якщо йому права забрали, то це на рік... Рік закінчується у травні, скільки там лишилося вже? Поки суд, експертизи туди-сюди, то й так ці права отримає! Чи йому грошей на штраф жалко? От не розумію, яка мета?
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.12.2021 в 22:17
Мы здесь шутим, а суд может постановить Шевчук был трезв или его состояние трезвый-пьян не определено, действия полицейских не правомерные. Итог - накажут полицейских...
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
30.12.2021 в 22:16
Подождите. Человек на всю страну кается что бухал что так больше делать не будет. И тут нужно проверить алкотестер. Типа если он не исправный то он уже и не был бухой?
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+1
0
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Zapp Brannigan (Київ)
30.12.2021 в 22:12
От навіщо це робить? Ну всі бачили відео, сам потім визнав неодноразово, що пив... Ну будь мужиком!
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.12.2021 в 22:05
на видео не Шевчук, в туалет просился не он, коллеги по вечеринке никогда не говорили о принятии спиртного Шевчуком в тот вечер, Шевчук никогда не принимал спиртное и никогда не извинялся за вождение авто в нетрезвом виде... ну где-то так...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.12.2021 в 22:02
Не сомневаюсь что алкотестер окажется неиправным. Печерский суд --- самый справедливый в мире.
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
30.12.2021 в 22:17
Я даже больше уверен. Этот прибор уже не исправен. И любая экспертиза покажет что он был не исправен
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0
0
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ascent (Луксор)
30.12.2021 в 21:56
Ничего не меняется...
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+2
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
30.12.2021 в 21:45
Тепер усе зрозуміло: алкотестер був п'яний!
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+7
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.12.2021 в 22:03
А потім цей алкотестер ще і пісяти захотів, тим самим ввівши в ступор і Славу, і поліцейських.
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.12.2021 в 22:09
+2
0
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Zapp Brannigan (Київ)
30.12.2021 в 23:02
В ступор ввів тому, що пісяти захотів якраз тоді, коли Слава в нього дув))
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Динамо-машина (Киев)
30.12.2021 в 21:31
Та уже этот зашквар вселенского масштаба никогда тебе Слава не отмыть!) И ты сам признавался, что ты выпил вина и был бухой! У судья гнида, как и 99% ее коллег!
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+9
0


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