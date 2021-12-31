Григорчук вернулся в Черноморец, Яремчук забил Порту. Главные новости за 30 декабря 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 30 декабря

Роман Григорчук вернулся на пост главного тренера одесского "Черноморца". Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на три года. Последним местом работы Григорчука был солигорский "Шахтер", который он покинул в июле. "Я очень рад возвращению в дорогой для меня "Черноморец", в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе”, – сказал Григорчук, работавший ранее в клубе с 2010 по 2014 г. Юрий Мороз и его ассистенты, работавшие с “Черноморцем” в первой половине сезона, покинули клуб. Григорчук пока не знает , вернутся ли в “Динамо” арендованные футболисты.

Иранский нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш покидает команду. "После потрясающих полтора лет работы с этой командой и блестящих фанатов, я могу сказать, что "Заря" всегда будет в моем сердце, и я никогда не забуду невероятные времена и воспоминания, которые мы сделали за этот период”, – написал Сайядманеш в своем Instagram. Права на иранского футболиста принадлежат "Фенербахче", и "Заря" так и не смогла договориться о его трансфере.

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа сдал два негативных ПЦР-теста на коронавирус подряд. Бельгиец ожидает разрешения от местных властей сыграть второго января с "Хетафе". Ранее у бельгийского кипера был положительный тест, и ожидалось, что в предстоящем матче место в старте может получить Андрей Лунин.

МЮ добыл девятую победу в чемпионате Англии, переиграв в матче 20-го тура “Бернли” (3:1). Все голы были забиты в первом тайме. За “Юнайтед” забивали Мактомини, Роналду и Ми (автогол после удара Санчо), “Бернли” ответил только мячом Леннона. МЮ поднялся на шестое место в таблице, “Бернли” остается в зоне вылета.

После покупки Феррана Торреса “Барселона” работает над переходом нападающего “Атлетико” Альваро Мораты, который играет в аренде в “Ювентусе”. Мората, игравший в свое время в мадридском “Реале”, готов присоединится к команде Хави, но “Барсе” нужно еще согласовать все детали с “Ювентусом” и “Атлетико”.

Киевское "Динамо" продлило контракт с центральным защитником Артемом Шабановым, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Отмечается, что такое решение было принято с учетом кадровых потерь центральных защитников – травмы Никита Бурды и Дениса Попова, а также уход Виталия Миколенко в "Эвертон".

Смена тренера не помогла “Бенфике” одолеть в принципиальном матче “Порту”. Украинец Роман Яремчук вышел в старте и забил гол на 46-й минуте, но “Бенфика” проиграла со счетом 1:3. После 16 туров “орлы” отстают от лидеров “Спортинга” и “Порту” на семь очков. Для Яремчука этот гол стал седьмым за “Бенфику” в 25 матчах.