Шахтер готовится к трансферу Нереса, Барселона - к Морате. Главные новости за 31 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 31-е декабря.

Одной из главных новостей последнего дня 2021-го года стала информация о возможном трансфере Давида Нереса в "Шахтер". TodoFichajes передает, что "Аякс" не против продать своего футболиста за 15 миллионов, оставив при этом у себя часть прав на вингера. Готов к переходу и сам футболист, что только ускоряет возможный трансфер. Контракт Давида с амстердамцами действителен до лета 2023-го года. В текущем сезоне Нерес отыграл 22 игры, забив четыре гола и отдав две голевые передачи.

Испанец Альваро Мората может сменить очередной клуб. Нападающий близок к тому, чтобы зимой покинуть "Ювентус", перейдя в "Барселону". Catalunya Ràdio передает, Альваро согласовал личный контракт, однако пока что зеленый свет трансферу не дал мадридский "Атлетико". Именно чемпиону Испании принадлежат права на Морату, а в "Ювентусе" он играет на правах аренды. В текущем сезоне нападающий забил семь голов в 23-х играх.

Украинский центрбек Тарас Качараба окончательно сменил прописку. По данным чешского клуба, пражская "Славия" выкупила контракт Тараса у "Слована". Портал Тransfermarkt назвал сумму сделки - 800 тысяч евро. В составе "Славии" Качараба провел последний год, отыграв за этот период 34 матча и забив один гол. В 2021-м году он также дебютировал в составе национальной сборной Украины. Ранее интерес к Тарасу приписывали клубам из Бундеслиги и МЛС.

Очередное признание для нападающего "Баварии" и сборной Польши. Роберт Левандовский был назван спортсменом 2021-го года по версии международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Второе место занял гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен, третье - нападающий "ПСЖ" Лео Месси. Криштиану Роналду расположился на шестой позиции. Напомним, что Левандовский стал вторым в голосовании за Золотой мяч, а саму награду получил Месси.

Не так давно Денис Костышин покинул ковалевский "Колос". Судя по всему, он недолго будет находиться без клуба. Очень близка к его подписанию "Александрия", которая в этом сезоне ведете борьбу за попадание в еврокубки. По данным Meta-ratings, "горожане" подпишут атакующего хавбека на два года. Учитывая, что Костышин покинул "Колос" досрочно, он перейдет в "Александрию" на правах свободного агента. В этом сезоне Денис отметился одним голом в 19-ти играх.