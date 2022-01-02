Переход Миколенко, трудные победы Манчестер Сити и Вест Хэма. Главные новости за 1 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 1 января

Если кто-то до последнего не верил, что "Динамо" продает своего игрока в АПЛ, то вчера это наконец произошло. Как только открылось трансферное окно, "Эвертон" сразу объявил о переходе Виталия Миколенко. Сыграв 132 матча за "Динамо" (7 голов), левый защитник попытается закрепиться в основе ливерпульского клуба. Миколенко будет играть под 19-м номером. По информации СМИ, "Динамо" получит за своего игрока 21-23 млн евро, эта сумма будет выплачиваться в течение нескольких лет.

Канониры мощно провели первый тайм, по среди которого отличился Сака. Но в начале второго Сити отыгрался благодаря реализованному пенальти (Марез). Хотя хозяева достаточно активно протестовали против решения арбитра назначить 11-метровый. Еще через несколько минут они остались в меньшинстве после удаления Габриэла. Арсеналу удавалось держать ничейный счет до 90+3-й минуты, но перед финальным свистком Родри таки протолкнул мяч в сетку - 1:2 в пользу Манчестер Сити, который оторвался от ближайшего преследователя уже на 11 очков. Зинченко не попал в заявку, по информации СМИ, у него оказался положительный тест на коронавирус, однако официальных сообщений на этот счет не было.

Шпоры доминировали в игре на выезде, но забить смогли только в конце встречи – на 90+6 отличился защитник Дэйвон Санчес. "Вест Хэм" разгромил "Кристалл Пелас" в первом тайме 0:3 (Антонио и дубль Лансини), но после перерыва команда Патрика Виера смогла собраться и создать проблемы молотобойцам. Эдуар забил первый на 83-й, а Олисе на 90-й. Вырвать ничью "Кристалл Пелас" не удалось. Ярмоленко просидел матч на скамье для запасных. "Вест Хэм" пятый с отставанием от "Арсенала" в один балл, "Тоттенхэм" – шестой.

Перед Новым годом "Колос" на своем сайте объявил, что бывший лидер "Десны" Андрей Тотовицкий подписал контракт с коваливским клубом. Но спустя время эта новость исчезла. В СМИ сообщили, что стороны не пришли к согласию по деталям контракта. И вот в первый день 2022-го Тотовицкий таки стал игроком "Колоса". По информации журналистов, новый клуб будет платить Андрею 25 тысяч долларов в месяц, причем заплатит кругленькую сумму подъемных. Отмечается, что "Колос" перебил предложение "Динамо", отказавшееся платить Тотовицкому такую ​​зарплату.

Форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд проводит отпуск в испанской Марбелье. Местные болельщики узнали норвежца и спросили, где он будет играть после Германии. На что бомбардир заявил, что он "будет здесь, в Испании". Остается добавить, что главным претендентом на Эрлинга считается мадридский "Реал", но и "Манчестер Сити" не прочь получить талантливого игрока. Сумма отступных за Холанда составляет 75 млн. евро.