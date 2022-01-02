УЕФА поздравила Шовковского с Днем рождения, опубликовав видео его сейва пенальти Рауля в ЛЧ

Сегодня, 2 января, бывшему голкиперу киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александру Шовковскому исполняется 47 лет.

Русскоязычный Твиттер УЕФА поздравил вратаря, вспомнив его отбитый пенальти в противостоянии с "Реалом". Этот поединок состоялся в Лиге чемпионов в сезоне 1999/2000.

???????? Легендарному киперу киевского "Динамо" и сборной Украины Александру Шовковскому - 47! ????????



⏪ 2000

???? Рауль#ЛигаЧемпионов | @DynamoKyiv pic.twitter.com/g3CrMIOmmJ — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 2, 2022

По итогам этого группового этапа киевляне заняли третье место и вылетели из турнира. В целом самым высоким достижением для Шовковского в еврокубках становились полуфиналы: в 1999 году в Лиге Чемпионов, и в 2009-м в Кубке УЕФА.

Также вместе с "Динамо" он завоевал 29 трофеев: 14 чемпионств, 10 Кубков и пять Суперкубков Украины. На его счету еще есть 92 матча за сборную Украины, в том числе выступления на ЧМ-2006.