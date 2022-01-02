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УЕФА поздравила Шовковского с Днем рождения, опубликовав видео его сейва пенальти Рауля в ЛЧ

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Легендарный момент

УЕФА поздравила Шовковского с Днем рождения, опубликовав видео его сейва пенальти Рауля в ЛЧ

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Сегодня, 2 января, бывшему голкиперу киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александру Шовковскому исполняется 47 лет.

Русскоязычный Твиттер УЕФА поздравил вратаря, вспомнив его отбитый пенальти в противостоянии с "Реалом". Этот поединок состоялся в Лиге чемпионов в сезоне 1999/2000.

По итогам этого группового этапа киевляне заняли третье место и вылетели из турнира. В целом самым высоким достижением для Шовковского в еврокубках становились полуфиналы: в 1999 году в Лиге Чемпионов, и в 2009-м в Кубке УЕФА.

Также вместе с "Динамо" он завоевал 29 трофеев: 14 чемпионств, 10 Кубков и пять Суперкубков Украины. На его счету еще есть 92 матча за сборную Украины, в том числе выступления на ЧМ-2006.

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В статье: Александр Шовковский Рауль Лига чемпионов Динамо (Киев) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
02.01.2022 в 12:52
Здоровья и всех благ!!!
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