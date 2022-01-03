Битва Челси и Ливерпуля, поражение Реала, победа Барселоны. Главные новости за 2 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 2 января

Английская Премьер-лига порадовала очередным ТОП-матчем. В 21-м туре встречались главные преследователи "Манчестер Сити" – "Челси" принимал "Ливерпуль". Зрители стали свидетелями ураганного первого тайма, в котором красные вышли вперед благодаря голам Мане и Салаха, но перед перерывом аристократы отыгрались благодаря чудо-голу Ковачича и удару Пулишича. Во втором тайме "Челси" владел инициативой, но в итоге все завершилось со счетом 2:2. В настоящее время отрыв "Сити" от "Челси" составляет десять очков, у "Ливерпуля" на один балл меньше, чем у лондонцев, но есть еще игра в запасе.

Теперь поединки ирисок будут иметь особое внимание от украинских болельщиков. Против "Брайтона" Миколенко играть не мог, но он вышел на поле Гудисон Парк, чтобы поприветствовать болельщиков. Тем временем его команда уступила со счетом 2:3 и остается 15-й в турнирной таблице. Кроме того, "Лидс" выиграл у "Бернли" 3:1, а "Брентфорд" одолел "Астон Виллу" 2:1.

Первый в 2022 году тур играли в Испании. Открывал программу матч "Хетафе" – "Реал". Андрей Лунин остался на скамье для запасных, традиционно уступив место в основе Тибо Куртуа. Но в этот раз бельгиец пропустил на 9-й минуте от Унала. Этого гола оказалось достаточно, чтобы "Хетафе" одержал сенсационную победу. "Реал" таким образом прервал свою серию из 15 матчей без поражений, во время которой лишь дважды сыграл вничью, остальные выиграл. "Севилья" может сократить отставание до пяти очков, если в понедельник обыграет "Кадис".

Каталонцы играли на выезде с "Мальоркой". Хави не мог рассчитывать на огромное количество игроков, выпавших из-за травм и коронавируса, но "Барселона" все же смогла победить благодаря единственному голу от Люка Де Йонга. Блаугранас обошли "Реал Сосъедад", сыгравший вничью с "Алавесом", и "Райо Вальекано", уступивший "Атлетико" 0:2. Матрасники благодаря дублю Анхеля Корреа прервали серию из четырех поражений в рамках Ла Лиги.

Турецкий "Фенербахче" хочет арендовать правого защитника "Шахтера" Ефима Коноплю. Воспитанник "Днепра", зарекомендовавший себя в "Заре", Евгений Чеберко подписал полноценный контракт с хорватским "Осиеком". Ранее он принадлежал австрийскому ЛАСК. Сын известного в прошлом динамовца Павла Яковенко - Юрий Яковенко покинул датский "Эсбьерг", за который он сыграл 106 матчей и забил 26 голов.

Месси сдал положительный тест на коронавирус

Как следствие, Лионель находится на изоляции и соблюдает медицинский протокол. Кроме него коронавирус обнаружен еще у трех игроков ПСЖ – Серхио Рико, Хуана Берната и Натана Битумизалы. Третьего января парижане сыграют в 1\16 Кубка Франции с нижнелиговым "Ванном", а 9 января запланирован поединок против "Лиона".