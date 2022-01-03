Битва Челси и Ливерпуля, поражение Реала, победа Барселоны. Главные новости за 2 января
А также презентация Миколенко и коронавирус у Месси
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 2 января
Челси и Ливерпуль сыграли в пользу Манчестер Сити
Английская Премьер-лига порадовала очередным ТОП-матчем. В 21-м туре встречались главные преследователи "Манчестер Сити" – "Челси" принимал "Ливерпуль". Зрители стали свидетелями ураганного первого тайма, в котором красные вышли вперед благодаря голам Мане и Салаха, но перед перерывом аристократы отыгрались благодаря чудо-голу Ковачича и удару Пулишича. Во втором тайме "Челси" владел инициативой, но в итоге все завершилось со счетом 2:2. В настоящее время отрыв "Сити" от "Челси" составляет десять очков, у "Ливерпуля" на один балл меньше, чем у лондонцев, но есть еще игра в запасе.
Эвертон представил Миколенко и проиграл
Теперь поединки ирисок будут иметь особое внимание от украинских болельщиков. Против "Брайтона" Миколенко играть не мог, но он вышел на поле Гудисон Парк, чтобы поприветствовать болельщиков. Тем временем его команда уступила со счетом 2:3 и остается 15-й в турнирной таблице. Кроме того, "Лидс" выиграл у "Бернли" 3:1, а "Брентфорд" одолел "Астон Виллу" 2:1.
Реал прервал свою впечатляющую серию
Первый в 2022 году тур играли в Испании. Открывал программу матч "Хетафе" – "Реал". Андрей Лунин остался на скамье для запасных, традиционно уступив место в основе Тибо Куртуа. Но в этот раз бельгиец пропустил на 9-й минуте от Унала. Этого гола оказалось достаточно, чтобы "Хетафе" одержал сенсационную победу. "Реал" таким образом прервал свою серию из 15 матчей без поражений, во время которой лишь дважды сыграл вничью, остальные выиграл. "Севилья" может сократить отставание до пяти очков, если в понедельник обыграет "Кадис".
Барселона подтянулась к зоне Лиги Чемпионов
Каталонцы играли на выезде с "Мальоркой". Хави не мог рассчитывать на огромное количество игроков, выпавших из-за травм и коронавируса, но "Барселона" все же смогла победить благодаря единственному голу от Люка Де Йонга. Блаугранас обошли "Реал Сосъедад", сыгравший вничью с "Алавесом", и "Райо Вальекано", уступивший "Атлетико" 0:2. Матрасники благодаря дублю Анхеля Корреа прервали серию из четырех поражений в рамках Ла Лиги.
Об украинских трансферных новостях
Турецкий "Фенербахче" хочет арендовать правого защитника "Шахтера" Ефима Коноплю. Воспитанник "Днепра", зарекомендовавший себя в "Заре", Евгений Чеберко подписал полноценный контракт с хорватским "Осиеком". Ранее он принадлежал австрийскому ЛАСК. Сын известного в прошлом динамовца Павла Яковенко - Юрий Яковенко покинул датский "Эсбьерг", за который он сыграл 106 матчей и забил 26 голов.
Месси сдал положительный тест на коронавирус
Как следствие, Лионель находится на изоляции и соблюдает медицинский протокол. Кроме него коронавирус обнаружен еще у трех игроков ПСЖ – Серхио Рико, Хуана Берната и Натана Битумизалы. Третьего января парижане сыграют в 1\16 Кубка Франции с нижнелиговым "Ванном", а 9 января запланирован поединок против "Лиона".
Популярное сейчас
- АПЛ. Челси - Ливерпуль 2:2. Адреналин
- От штанги в девятку с лёта. Ковачич забил шедевральный гол у ворота Ливерпуля
- Мане получил самую быструю желтую карточку за время статистики в АПЛ
- Зеленский в новогоднем поздравлении пошутил над поражением Украины от Англии на Евро-2020
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах
Новости по теме
- 07:49 Украинские Переход Миколенко, трудные победы Манчестер Сити и Вест Хэма. Главные новости за 1 января
- 09:00 Украинские Шахтер готовится к трансферу Нереса, Барселона - к Морате. Главные новости за 31 декабря
- 06:35 Украинские Григорчук вернулся в Черноморец, Яремчук забил Порту. Главные новости за 30 декабря