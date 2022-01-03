Матч тура в АПЛ, ковид у Месси, презентация Миколенко. Главные новости за 02.01. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Паритет в пользу Пепа Гвардиолы в Англии, но и это не все наши новости на сегодня. Презентация Виталия Миколенко перед болельщиками на "Гудисон Парк", удивительное открытие программы года в чемпионате Испании от "Реала", интерес турецкого гранда к защитнику "Шахтера", а также вспышка коронавирусной инфекции в "Пари Сен-Жермен". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.