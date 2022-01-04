Эквадорец для Динамо, поражение МЮ, первый новичок Шевченко. Главные новости за 3 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 3 января

Киевский клуб объявил о возвращении из аренды в "Днепре-1" Владислава Дубинчака. Как и ожидалось, он должен заменить в составе "Динамо" Виталия Миколенко, перешедшего в "Эвертон". В составе днепровской команды Дубинчак в текущем сезоне отыграл 18 матчей и отличился двумя результативными передачами. Ранее Владислав на правах аренды также играл за Арсенал и Карпаты.

По информации болгарских СМИ, "Динамо" интересуется эквадорцем Хорхи Кайседо, играющим за софийский ЦСКА. Болгарский клуб хочет за своего футболиста 5,5 млн. евро. Кайседо в текущем сезоне забил 17 голов в 30 матчах. Также "Динамо" может продать Георгия Цитаишвили, если согласится с предложением братиславского "Слована". Грузинские журналисты сообщают, что клуб из Словакии предложил за вингера, который в свое время становился Чемпионом мира среди молодежи, 2 млн евро. Однако ответ "Динамо" пока не известен. Цитаишвили, сменивший украинское гражданство на грузинское, первую половину сезона провел в "Черноморце" (15 матчей, 1 гол).

Известный журналист Артем Франков поделился информацией, что "Десна" может получить запрет на трансферную деятельность из-за румынского защитника, которого черниговский клуб купил минувшей зимой. Не сыграв ни одного матча за черниговцев, Константин Дима покинул "Десну" летом. В черниговском клубе уже прокомментировали эту информацию, но четкого ответа по поводу ситуации не дали. Спортивный директор Вадим Мельник заявил, что "в нашей жизни все возможно" (цитата).

В рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги красные дьяволы принимали "Вулверхэмптон". Но на этот раз магия "Олд Траффорд" не сработала – волки играли гораздо лучше (статистика по ударам – 9:19 в пользу гостей) и в итоге одержали заслуженную победу. Единственный гол на исходе игры забил Жоау Моутиньо. МЮ, до этого не проигрывавший восемь матчей подряд, остался на седьмом месте с отставанием от "Тоттенхэма" в два очка. "Вулверхэмптон" идет следом.

В Испании состоялось три матча Ла Лиги. "Севилья" на выезде обыграла "Кадис" благодаря голу Окампоса и сократила отставание от "Реала" до пяти очков. Сейчас именно андалусцы остаются фактически единственным преследователем сливочных. "Вильярреал" выиграл четвертый матч подряд - на этот раз 5:0 у "Леванте" и поднялся на восьмое место, обойдя "Валенсию". Также "Атлетик" из Бильбао победил на выезде "Осасуну" 1:3.

"Дженоа" объявила о трансфере 24-летнего правого защитника "Янг Бойз" Сильвана Хефти. По информации СМИ, швейцарский клуб получил за своего игрока 5,5 млн. евро. Хефти в текущем сезоне сыграл 29 матчей, забил два гола и отдал четыре результативных передачи.