Эквадорец для Динамо, поражение МЮ, первый новичок Шевченко. Главные новости за 3 января
А также матчи в Испании и возможное наказание Десны
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 3 января
Динамо вернуло Дубинчака
Киевский клуб объявил о возвращении из аренды в "Днепре-1" Владислава Дубинчака. Как и ожидалось, он должен заменить в составе "Динамо" Виталия Миколенко, перешедшего в "Эвертон". В составе днепровской команды Дубинчак в текущем сезоне отыграл 18 матчей и отличился двумя результативными передачами. Ранее Владислав на правах аренды также играл за Арсенал и Карпаты.
Динамо интересуется форвардом в Болгарии и может продать Цитаишвили
По информации болгарских СМИ, "Динамо" интересуется эквадорцем Хорхи Кайседо, играющим за софийский ЦСКА. Болгарский клуб хочет за своего футболиста 5,5 млн. евро. Кайседо в текущем сезоне забил 17 голов в 30 матчах. Также "Динамо" может продать Георгия Цитаишвили, если согласится с предложением братиславского "Слована". Грузинские журналисты сообщают, что клуб из Словакии предложил за вингера, который в свое время становился Чемпионом мира среди молодежи, 2 млн евро. Однако ответ "Динамо" пока не известен. Цитаишвили, сменивший украинское гражданство на грузинское, первую половину сезона провел в "Черноморце" (15 матчей, 1 гол).
Десне грозит трансферный бан
Известный журналист Артем Франков поделился информацией, что "Десна" может получить запрет на трансферную деятельность из-за румынского защитника, которого черниговский клуб купил минувшей зимой. Не сыграв ни одного матча за черниговцев, Константин Дима покинул "Десну" летом. В черниговском клубе уже прокомментировали эту информацию, но четкого ответа по поводу ситуации не дали. Спортивный директор Вадим Мельник заявил, что "в нашей жизни все возможно" (цитата).
Манчестер Юнайтед прервал свою серию без поражений
В рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги красные дьяволы принимали "Вулверхэмптон". Но на этот раз магия "Олд Траффорд" не сработала – волки играли гораздо лучше (статистика по ударам – 9:19 в пользу гостей) и в итоге одержали заслуженную победу. Единственный гол на исходе игры забил Жоау Моутиньо. МЮ, до этого не проигрывавший восемь матчей подряд, остался на седьмом месте с отставанием от "Тоттенхэма" в два очка. "Вулверхэмптон" идет следом.
Севилья воспользовалась осечкой Реала
В Испании состоялось три матча Ла Лиги. "Севилья" на выезде обыграла "Кадис" благодаря голу Окампоса и сократила отставание от "Реала" до пяти очков. Сейчас именно андалусцы остаются фактически единственным преследователем сливочных. "Вильярреал" выиграл четвертый матч подряд - на этот раз 5:0 у "Леванте" и поднялся на восьмое место, обойдя "Валенсию". Также "Атлетик" из Бильбао победил на выезде "Осасуну" 1:3.
Андрей Шевченко получил первого новичка
"Дженоа" объявила о трансфере 24-летнего правого защитника "Янг Бойз" Сильвана Хефти. По информации СМИ, швейцарский клуб получил за своего игрока 5,5 млн. евро. Хефти в текущем сезоне сыграл 29 матчей, забил два гола и отдал четыре результативных передачи.
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