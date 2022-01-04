Замена для Миколенко, желания Динамо, первый новичок Шевченко. Главные новости за 03.01. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеЭквадорец для Динамо, поражение МЮ, первый новичок Шевченко. Главные новости за 3 января
"Динамо" объявила о возвращении игрока из аренды, а также нацелилось еще на несколько трансферов, но и это не все наши новости на сегодня. Наказание для "Десны", поражение "Манчестер Юнайтед", результаты в чемпионате Испании, а также первый новичок для Андрея Николаевича Шевченко в его "Дженоа". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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