Замена для Миколенко, желания Динамо, первый новичок Шевченко. Главные новости за 03.01. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Динамо" объявила о возвращении игрока из аренды, а также нацелилось еще на несколько трансферов, но и это не все наши новости на сегодня. Наказание для "Десны", поражение "Манчестер Юнайтед", результаты в чемпионате Испании, а также первый новичок для Андрея Николаевича Шевченко в его "Дженоа". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.