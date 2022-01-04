  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мечтает вырасти. Парень из Ивано-Франковской области обратился за помощью к Лионелю Месси
В тренде

Мечтает вырасти. Парень из Ивано-Франковской области обратился за помощью к Лионелю Месси

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Парень надеется на рождественское чудо

Мечтает вырасти. Парень из Ивано-Франковской области обратился за помощью к Лионелю Месси

Фото: Суспільне Карпати

Новина українською

Павел Винтоняк из Космача, что в Ивано-Франковской области, обратился за помощью к форварду "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Каждый месяц парень нуждается в 24 тыс. грн для закупки гормона роста. Дело в том, что в свои 18 лет Павел имеет рост 1 м 48 см. У него такой же диагноз, который поставили медики Месси в 10-летнем возрасте - "дефицит гормона роста".

Мальчику осталось 2-3 года, во время которых он может колоть необходимый препарат. Однако у семьи уже нет денег, чтобы продолжать лечение.

В надежде на помощь он обратился к волонтеру Юлии Таринской из общественной организации "Гуцульские волонтеры". Там инициировали сбор денег и придумали записать видеообращение к звездному форварду "ПСЖ".

"Люди собирали деньги с волонтерами, их хватило на три месяца. И все больше нет денег. Мы хотели обратиться к футболисту Месси, потому что знаем, что он помогает таким детям, как я", — говорит Павел Винтоняк.

Отметим, что Месси удалось преодолеть недуг. Теперь его рост — 1 м 69 см. Павел говорит, что надеется на рождественское чудо и его проблему услышат неравнодушные.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси ПСЖ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...