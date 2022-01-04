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Умер экс-чемпион СССР в составе Зари. Он также тренировал "сборную ЛНР"

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(2 голосов)

Специалист ушел на 72-м году жизни

Умер экс-чемпион СССР в составе Зари. Он также тренировал "сборную ЛНР"

Фото: football24.ua

Новина українською

Сегодня, 4 января, в возрасте 72 года скончался чемпион СССР 1972 года и экс-тренер "Зари" Анатолий Куксов, сообщает Спорт-Экспресс.

Причины смерти не называются.

Куксов - воспитанник луганской школы "Трудовые резервы". Всю футбольную карьеру он выступал за "Зарю", в составе которой в 1972 году стал чемпионом СССР. Также он дважды выходил в финал Кубка СССР вместе с командой из Луганска. В 1972 году Куксов стал бронзовым призером Олимпиады-1972 в Мюнхене в составе сборной Советского Союза.

В национальной сборной СССР в 1972 году сыграл 8 матчей.

После завершения игровой карьеры в 1985 году перешёл на тренерскую работу. Он работал с "Зарей", запорожским "Металлургом", "Азовцем", "Авангардом" и "Горняком" (оба клуба — из города Ровеньки) и луганским "Коммунальником".

В 2015 году Куксов возглавил так называемую "сборную Луганской Народной Республики". Под его руководством команда провела 1 матч: 19 марта 2015 года против Абхазии. Поединок завершился поражением со счётом 0:1.

Напомним, осенью прошлого года умер другой чемпион в составе луганской "Зари" - Сергей Морозов.

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В статье: Анатолий Куксов
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Источник:
Спорт-Экспресс

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2022 в 12:51
Та й х з ним
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-2


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