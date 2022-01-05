  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лунин в воротах Реала, извинения Лукаку и переход Кочергина? Главные новости за 04.01. Аудио
В тренде

Лунин в воротах Реала, извинения Лукаку и переход Кочергина? Главные новости за 04.01. Аудио

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Лунин в воротах Реала, извинения Лукаку и переход Кочергина? Главные новости за 04.01. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеЛунин сыграет за Реал, Лукаку извинился перед Челси, лидера Зари торгуют немцы. Главные новости за 4 января

Андрей Лунин проведет первый матч в кампании за "Реал", но и это не все наши новости на сегодня. Публичные извинения Ромелу Лукаку, надежды Кристиана Эриксена на возобновление карьеры, скитания Русина, потенциальный переезд Кочергина в Германию и слухи о первом приобретении "Ньюкасла" в новую для себя эру. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...