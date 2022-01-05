Лунин в воротах Реала, извинения Лукаку и переход Кочергина? Главные новости за 04.01. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Андрей Лунин проведет первый матч в кампании за "Реал", но и это не все наши новости на сегодня. Публичные извинения Ромелу Лукаку, надежды Кристиана Эриксена на возобновление карьеры, скитания Русина, потенциальный переезд Кочергина в Германию и слухи о первом приобретении "Ньюкасла" в новую для себя эру. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.