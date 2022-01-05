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Ему аплодировали фанаты Реала на Бернабеу. Михаилу Мудрику исполнился 21 год

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Молодой украинец проводит хороший сезон

Ему аплодировали фанаты Реала на Бернабеу. Михаилу Мудрику исполнился 21 год

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 5 января вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик празднует 21-летие.

Мудрик родился в Краснограде недалеко от Харькова. Играл за молодежные команды "Металлиста" и "Днепра", а затем в 2016 году перебрался в академию "Шахтера". В 17 лет дебютировал за основную команду "горняков" в кубковом матче против "Олимпика" (3:2)

В нынешнем сезоне Мудрик отыграл 19 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, где забил 2 мяча и выполнил 9 результативных передач. На счету игрока также 16 матчей за сборную Украины U-21, где он отметился тремя забитыми мячами.

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Отметим, что Михаил был признан лучшим игроком "Шахтера" по итогам 2021 года. Также стоит добавить, что отдельных слов заслуживает игра украинца в выездном матче с "Реалом" (1:2), когда поле "Сантьяго Бернабеу" Мудрик покидал под аплодисменты болельщиков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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