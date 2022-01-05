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Умер врач киевского Динамо

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(3 голосов)

Соболезнования родным и близким

Умер врач киевского Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 5 января, на 81-м году жизни перестало биться сердце легендарного врача киевского "Динамо" Владимира Игоревича Малюты.

"Как и все динамовцы, с безграничной скорбью я встретил печальную весть о смерти Владимира Игоревича. Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому "Динамо", который без преувеличения на протяжении многих лет вносил весомый вклад в успехи нашего клуба и всего отечественного спорта.

Считаю, что футбольному клубу "Динамо" очень повезло, что такой профессионал и замечательный человек большую часть своей жизни посвятил клубу и направил весь свой талант и энергию на его медицинское обеспечение и развитие.

Новатор в своем деле, он не ограничивался только лечением спортивных травм, а вывел функции медицинского персонала клуба на новый уровень, заботясь о здоровье, ежедневном рационе и правильном режиме футболистов, что сейчас уже признают неотъемлемой частью успеха в любом виде спорта.

Не стало человека, которого любили и уважали все, кто его знает – как близкие люди и друзья, которых у него было много, так и коллеги по цеху, а также многочисленные благодарные пациенты, среди которых было множество выдающихся спортсменов.

В этот трагичный день в глубокой печали склоняю голову и скорблю вместе с семьей, родными и близкими Владимира Игоревича. Светлая память об этом выдающемся Человеке навсегда останется в наших сердцах", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
05.01.2022 в 12:18
Земля пухом.
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