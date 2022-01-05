  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Стали известны подробности смерти врача Динамо
В тренде

Стали известны подробности смерти врача Динамо

Общие новости
(1 голосов)

Специалист ушел на 81-м году жизни

Стали известны подробности смерти врача Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Как уже сообщалось, сегодня, 5 января на 81-м году жизни скончался Владимир Малюта, легендарный врач киевского "Динамо".

Еще в 1975 году он по приглашению Валерия Васильевича Лобановского получил должность в киевском спортобществе "Динамо". В 1998 году возглавил медицинскую службу "Динамо". Также работал в сборной Украины по футболу.

По данным источника, Владимир Малюта умер на рабочем месте. Он принял очередного пациента на базе "Динамо" в Конча-Заспе, после чего его сердце остановилось.

Владимир Малюта является кавалером Ордена князя Ярослава Мудрого, орденов "За заслуги" I, II, III степени, Заслуженным врачом Украины, автором и соавтором множества монографий и книг по научной и практической медицине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...