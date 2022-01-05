Стали известны подробности смерти врача Динамо

Как уже сообщалось, сегодня, 5 января на 81-м году жизни скончался Владимир Малюта, легендарный врач киевского "Динамо".

Еще в 1975 году он по приглашению Валерия Васильевича Лобановского получил должность в киевском спортобществе "Динамо". В 1998 году возглавил медицинскую службу "Динамо". Также работал в сборной Украины по футболу.

По данным источника, Владимир Малюта умер на рабочем месте. Он принял очередного пациента на базе "Динамо" в Конча-Заспе, после чего его сердце остановилось.

Владимир Малюта является кавалером Ордена князя Ярослава Мудрого, орденов "За заслуги" I, II, III степени, Заслуженным врачом Украины, автором и соавтором множества монографий и книг по научной и практической медицине.