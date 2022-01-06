Дебют Лунина, ковид у Яремчука, камбэк Алвеша. Главные новости за 05.01. Аудио

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Андрей Лунин провел второй матч за "Реал" в своей карьере, но и это не все наши новости на сегодня. "Челси" обыграл "Тоттенхэм" в дерби, Дани Алвеш получил второй дебют за "Барселону", Роман Яремчук подхватил ковид, а Андрей Николаевич Шевченко от коронавируса как раз избавился. Сможет ли он руководить "Дженоа" в сегодняшнем матче? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.