Шевченко все еще без победы, Коутиньо близок к возвращению в АПЛ. Главные новости за 6 января 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 6 января

“Дженоа” провела восьмой матч под руководством Андрея Шевченко в Серии А и снова не смогла победить. Генуэзцы вели в счете в игре с “Сассуоло” в 20-м туре чемпионата Италии (гол забил Дестро), но во втором тайме позволили сопернику отыграться – 1:1. Для Шевченко это была третья ничья во главе команды. “Дженоа” остается в зоне вылета Серии А с 12 очками.

Жозе Моуриньо проиграл восьмой матч в качестве тренера “Ромы” в чемпионате Италии. “Джаллоросси” уступили на выезде “Милану” со счетом 3:1 (у “Ромы” было два удаления и Ибрагимович в конце игры не реализовал пенальти). Благодаря этой победе “Милан” оторвался от своих конкурентов “Наполи” и “Ювентуса”, которые сыграли между собой вничью 1:1 (Кьеза и Мертенс). После 20 туров “Милан” на втором месте, “Наполи” на третьем, “Ювентус” на пятом, а “Рома” – на седьмом.

Филиппе Коутиньо в скором времени может присоединится к Астон Вилле

“Барселона” и “Астон Вилла” ведут переговоры по переходу Филиппе Коутиньо в бирмингемский клуб, информируют источники в Англии и Испании. “Барса” готова отпустить бразильца в аренду на 18 месяцев, до конца его контракта. Сторонам остается согласовать вопрос с зарплатой футболиста. Помимо “Астон Виллы”, Коутиньо интересуется еще один клуб АПЛ.

Пеп Гвардиола не сможет в пятницу присутствовать на матче третьего раунда Кубка Англии против "Свиндона" – главный тренер “Манчестер Сити” сдал положительный тест на коронавирус. Также COVID был обнаружен у его ассистента Хуанма Лильо и семи игроков первой команды.

ФИФА вынесла решение по долгу “Десны” перед румынским футболистом Константином Димой. Как сообщает Meta-ratings, решением Палаты по разрешению споров ФИФА черниговский клуб обязан в ближайшее время выплатить игроку точную сумму в размере 407 600 долларов США. В противном случае "Десне" грозят серьезные санкции.

Трансферы УПЛ

Коротко о вероятных переходах и тренерских назначения в украинской Премьер-лиге: “Днепр-1” претендует на защитника “Мариуполя” Сергея Чоботенко и хавбека “Зари” Владислава Кочергина, Сергей Пучков попал в список кандидатов на должность главного тренера “Миная”, а в братиславском “Словане” опровергли интерес к вингеру “Динамо” Георгию Цитаишвили.