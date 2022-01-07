Паритет для команды Шевченко, ковид у Пепа и долг Десны. Главные новости за 06.01. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Команда Андрея Николаевича Шевченко не победила, но и это не все наши новости на сегодня. Жозе Моуриньо дрейфует, "Милан" отрывается от конкурентов, Пеп Гвардиола подхватывает коронавирусную инфекцию, ФИФА выносит вердикт по поводу долга "Десны", а в УПЛ полно слухов о переходах и тренерских назначениях. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.