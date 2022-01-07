Беланов: Три Золотых мяча для Украины – это, прежде всего, гражданский подвиг Лобановского
Игорь Беланов вспомнил о великом тренере
Экс-игрок "
"Человек удивительного таланта и специалист мирового масштаба, по конспектам которого до сих пор работают знаменитые тренерские школы. Три "Золотых мяча" для Украины – это, прежде всего, гражданский подвиг Валерия Лобановского.
Для меня он остается нашим добрым Василичем, которого мы уважали и боялись, которому доверяли все свои проблемы: спортивные, личные, важные и не очень. Он умел выслушать и помочь.
Лобановский раскрыл в каждом из нас те качества, которые дали возможность расти профессионально и добиваться самых больших футбольных вершин. Все, что удалось мне за годы, отданные большому спорту-заслуга моего Тренера.
Я много писал, а еще больше говорил о Валерии Васильевиче в интервью и, просто, в беседах с молодежью и ветеранами. Всегда, подчеркивал, что знаменитая "школа Лобановского" – это не просто методика воспитания и тренировок, это- философия жизни, которую я почерпнул у моего наставника.
Своих детей я стараюсь воспитывать в соответствии с основными принципами, которые заложил в нас Валерий Васильевич, а именно: будь сильным, не сдавайся, не зазнавайся, даже если достиг успеха в своем деле, будь самокритичным и всегда продолжай учиться у тех, чей пример тебя вдохновляет.
Рад, что мои сыновья с радостью восприняли жизненные правила моего Наставника. Горжусь их успехами. Горжусь тем, что старшего сына назвал Валерием в благодарную и бессмертную память о великом Лобановском", – написал Беланов.
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