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Беланов: Три Золотых мяча для Украины – это, прежде всего, гражданский подвиг Лобановского

Общие новости
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(2 голосов)

Игорь Беланов вспомнил о великом тренере

Беланов: Три Золотых мяча для Украины – это, прежде всего, гражданский подвиг Лобановского

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Экс-игрок "Динамо" Игорь Беланов поделился воспоминаниями о Валерии Лобановском.

"Человек удивительного таланта и специалист мирового масштаба, по конспектам которого до сих пор работают знаменитые тренерские школы. Три "Золотых мяча" для Украины – это, прежде всего, гражданский подвиг Валерия Лобановского.

Для меня он остается нашим добрым Василичем, которого мы уважали и боялись, которому доверяли все свои проблемы: спортивные, личные, важные и не очень. Он умел выслушать и помочь.

Лобановский раскрыл в каждом из нас те качества, которые дали возможность расти профессионально и добиваться самых больших футбольных вершин. Все, что удалось мне за годы, отданные большому спорту-заслуга моего Тренера.

Я много писал, а еще больше говорил о Валерии Васильевиче в интервью и, просто, в беседах с молодежью и ветеранами. Всегда, подчеркивал, что знаменитая "школа Лобановского" – это не просто методика воспитания и тренировок, это- философия жизни, которую я почерпнул у моего наставника.

Своих детей я стараюсь воспитывать в соответствии с основными принципами, которые заложил в нас Валерий Васильевич, а именно: будь сильным, не сдавайся, не зазнавайся, даже если достиг успеха в своем деле, будь самокритичным и всегда продолжай учиться у тех, чей пример тебя вдохновляет.

Рад, что мои сыновья с радостью восприняли жизненные правила моего Наставника. Горжусь их успехами. Горжусь тем, что старшего сына назвал Валерием в благодарную и бессмертную память о великом Лобановском", – написал Беланов.

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В статье: Игорь Беланов Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.01.2022 в 23:45
Шева привёз мячик в первую очередь отблагодарить Лобановского а не Сабо...
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Savage0059 (Kyiv)
07.01.2022 в 23:32
А кто третий? Если Шевченко, то тут проблема: Шева мячик получил в Милане, это - раз. Два - это то, что на его становление как игрока большее влияние оказал Сабо, а Лобановский нашёл ему место на поле...
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