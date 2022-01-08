Черноморец теряет лидера, Коутиньо возвращается в АПЛ. Главные новости за 7 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 7-е января.

Филиппе Коутиньо официально покинул "Барселону". Правда, пока что на время. По данным официального сайта каталонцев, бразилец ближайшие полгода проведет в "Астон Вилле", которая арендовала полузащитника. Также возможна опция выкупа летом. Коутиньо прилетит в Англию в воскресенье, после чего будет зарегистрирован в новой команде. Зимой 2018-го "Барса" заплатила за Филиппе 135 миллионов, однако трансфер получился провальным. В нынешней кампании бразилец забил два гола в 16-ти встречах.

Второй круг Бундеслиги стартовал со статусного поединка - "Бавария" принимала "Боруссию" из Менхенгладбаха. Левандовский забил очередной гол с паса Мюллера, но этого оказалось мало. Жеребцы не только отыгрались усилиями Нойхауса, но и вышли вперед благодаря голу Лайнера. Как не пытались мюнхенцы отыграться, им это не удалось - 1:2 в пользу "Боруссии". Примечательно, что в этом сезоне "Бавария" так и не смогла обыграть этого соперника. В первом круге была ничья 1:1, а в Кубке Германии сенсационное поражение 0:5.

Не так давно легендарный "Ньюкасл" получил новых богатых владельцев. В пятницу случился первый трансфер в эпоху их правления. "Ньюкасл" приобрел у мадридского "Атлетико" Кирана Триппьера. По данным СМИ, сумма сделки составила 12 с половиной миллионов евро. Фулбек последние два с половиной года играл в Испании, перед этим - защищал цвета "Тоттенхэма". Контракт с "сороками" он подписал до лета 2024-го.

От трансферов зарубежных к украинским. Одесский "Черноморец" потерял ключевого игрока, о чем, впрочем, было известно уже давно. Южный коллектив покинул Артур Авагимян, служивший одесситам верой и правдой на протяжении последних двух лет. По слухам, его новой командой станет "Александрия", с которой полузащитник в скором времени подпишет контракт. В текущей кампании Авагимян провел за "Черноморец" 20 матчей, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

Еще одна интересная сделка пятницы. Перволиговое "Полесье" объявило о переходе в их состав Владислава Вакулы. Вероятнее всего, речь идет об аренде до конца сезона, о чем, к слову, сказано на сайте Transfermarkt. В Первой лиге Вакула получит шанс перезагрузить карьеру. "Шахтер" не в первый раз отправляет футболиста в аренду, однако ни в "Десне", ни в "Ворскле" он не смог найти себя. В текущей кампании Вакула лишь пять раз выходил на замену.

Приятная новость из Италии. Там в очередной раз болельщики признали талант Руслана Малиновского, наградив украинца призом "Лучший игрок месяца". Полузащитник отыграл в последнем зимнем месяце четыре поединка, забив при этом два гола. И если "Аталанта" провела декабрь не очень уверенно, то Руслан может занести последние 30 дней года себе в актив. Всего же в сезоне Малиновский успел провести 22 матча, забить пять голов и отдать две голевые передачи.

Несмотря на то, что на календаре уже 2022-й, призы за прошлый год еще не закончились. К примеру, свою традиционную награду "The Best" не вручила ФИФА. Скоро это будет исправлено. В пятницу пресс-служба организации назвала трех игроков, которые разыграют между собой главный приз. Среди претендентов - Роберт Левандовский, Лионель Месси и Мохамед Салах. Отметим, что этот же приз год назад вручили Левандовскому, в то время как Золотой мяч по итогам 2021-го получил Месси.