Дебют Миколенко, ничья Барселоны, пополнение Черноморца. Главные новости за 8 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 8 января

Рафаэль Бенитес не лукавил, заявив, что украинский новичок "Эвертона" может сразу получить место в стартовом составе. Виталий вышел с первых минут на поединок Кубка Англии против "Халла", представляющего Чемпионшип. Уже на первой минуте проиграл верховую дуэль и позволил сопернику открыть счет. Но в дальнейшем действовал более-менее спокойно, хотя и старался не рисковать, даже нанес один удар по воротам (неточный). В конце концов "Эвертон" победил 2:3, но для этого пришлось играть овертайм.

Каталонцы разучились попадать в ворота. За весь матч против "Гранады" они нанесли 13 ударов и только однажды мяч полетел в цель. Этот удар в исполнении Люка Де Йонг стал результативным. Но удержать преимущество "Барса" не смогла – на 89-й Пуэртас сравнял. Каталонцы сейчас шестые. А вот "Реал" шансов "Валенсии" не оставил. Перед перерывом Бензема реализовал пенальти, а во втором тайме дублем отличился Винисиус Жуниор. Лишь после этого летучие мыши забили гол престижа (Гуэдеш). Впрочем, Бензем перед финальным свистком установил окончательный счет – 4:1. "Реал" оторвался от "Севильи" на восемь очков.

Дортмундцы играли на выезде с "Айнтрахтом". Проигрывали 0:2, но во втором тайме Азар, Беллингем и Дауд обеспечили эффектный камбэк. 2-й и 3-й голы "Боруссия" забила на 87-й и 89-й минутах. Таким образом, отставание от "Баварии" сократилось до шести очков. Тем временем на третье место поднялся "Хоффенхайм", обыгравший "Аугсбург" 3:1. "Байер" не смог выиграть в четвертом матче подряд – ничья 2:2 с "Унионом", фармацевты пятые в турнирной таблице. "Лейпциг" разбил "Майнц" 4:1.

По информации СМИ, вингер "Десны" Владислав Калитвинцев подписал контракт с "Александрией". Как известно, в последнее время у черниговского клуба большие проблемы с финансами, так что еще один лидер покинул команду Рябоконя. В "Черноморце" может оказаться бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк, уже почти год остающийся без клуба. Также в Одессе остаются пять арендованных у киевлян игроков – Цитаишвили, Кадири, Михайленко, Кузык и Биловар. "Колос" может подписать опорного полузащитника "Флоры" и сборной Эстонии Владислава Крейду.

"Аль-Айн", возглавляемый украинским специалистом, не смог пройти первый круг чемпионата ОАЭ без поражений. В последнем перед перерывом туре команда Реброва уступила главному преследователю "Аль-Шардже" 0:2. Впрочем, это не помешало "Аль-Айну" сохранить лидерство. Преимущество над конкурентом составляет 7 очков. Результат Реброва в первом круге – девять побед, три ничьих и одно поражение.

Еще один новичок для Шевченко и другие переходы

"Дженоа" объявил о подписании контракта с форвардом австрийского "Штурма" Келвином Йебоа. 21-летний итальянец ганского происхождения в 28 матчах текущего сезона забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. А вот Кшиштоф Пентек, ранее также отправляемый в Геную, в итоге оказался во Флоренции – поляк перешел из "Герты" в "Фиорентину". Не исключено, что он станет заменой Душану Влаховичу, которого сватают в "Арсенал". Канониры в это время отдали в "Рому" в аренду правого полузащитника Эйнсли Мейтланд-Найлза. Лидер "Наполи" Лоренцо Инсинье решил переезжать в МЛС – он подписал предварительный контракт с "Торонто" и летом станет игроком канадского клуба.