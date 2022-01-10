Поражение Шевченко, голы Малиновского и Кравца, камбэк Юве. Главные новости за 9 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 9 января

Накануне лигурийского дерби со "Специей" Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус, и "Дженоа" в этом матче руководил Мауро Тассотти. Первый тайм генуэзцы провалили – им повезло, что они пропустили только один гол от Бастони. Во втором ситуация немного улучшилась, но вырвать ничью "Дженоа" не смог. 0:1 – команда Шевченко осталась на предпоследнем месте в турнирной таблице, да еще позволила непосредственному конкуренту оторваться на семь очков. В итальянских СМИ уже появилась информация, что руководство клуба может попросить Андрея Николаевича "на выход".

"Аталанта" играла на выезде с "Удинезе" и одержала феерическую победу 2:6. Руслан Малиновский отметился результативным пасом и голом. Бергамская команда остается четвертой в турнирной таблице. Ее поджимает "Ювентус", едва не проигравший "Роме". Римляне вели 3:1, но затем в течение семи минут пропустили трижды. "Рома" могла спасти ничью, но Пеллегрини не реализовал пенальти. "Интер" обыграл "Лацио" 2:1 и сохранил лидерство, не отстает "Милан", разгромивший "Венецию" 0:3. Между "Миланом" и "Аталантой" расположился "Наполи", вчера победивший "Сампдорию" 1:0.

Андалусская команда минимально одолела "Хетафе". "Севилья" на пять очков отстает от "Реала", но при этом на десять опережает идущий третьим "Бетис". Другая андалусская команда в воскресенье сыграла вничью с "Райо Вальекано". Четвертым идет "Атлетико", выдавший феерический матч с "Вильярреалом". Матрасники повели в счете благодаря голу Корреа с центра поля. Херард Морено не реализовал пенальти, но Торрес все же сравнял счет, затем Альберто Морено вывел Желтую Субмарину вперед. Впрочем, команда Симеоне смогла отыграться – спасителем стал Кондогбия. "Атлетико" на один балл отстает от "Бетиса".

На неделе много говорили о Богдане Милованове, гол которого помог хихонцам выбить "Вильярреал" из Кубка Испании. В воскресенье гол забил его партнер Василий Кравец. Воспитанник львовских "Карпат" забросил мяч за воротничок голкиперу ударом с фланга в игре с "Малагой". Матч в итоге завершился ничьей 2:2. "Спортинг" занимает 14-е место и на восемь очков отстает от зоны переходных матчей.

Без Лионеля Месси и Неймара ПСЖ сыграл вничью с "Лионом". Ткачи забили уже на седьмой минуте – отличился Пакета, а парижане отыгрались только в середине второго тайма – гол на счету Керера. Это четвёртая ничья ПСЖ в последних пяти матчах чемпионата Франции. Впрочем, парижане до сих пор уверенно лидируют в турнирной таблице – они на 11 очков опережают ближайших преследователей. "Ницца" благодаря разгрому "Бреста" 3:0 вышла на второе место, опередив "Марсель" по дополнительным показателям.

Как известно, турнир проходит в Камеруне. Именно хозяева открывали его матчем против Буркина-Фасо. Гости забили первыми, но еще до перерыва Камерун отыгрался и вышел вперед – Абубакар реализовал два пенальти. В конце концов, игра так и завершилась 2:1 в пользу хозяев. В другом матче группы А сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию 0:1.