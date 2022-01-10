Поражение Шевченко, голы Малиновского и Кравца. Главные новости за 09.01. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Команда Андрея Николаевича Шевченко не победила и даже не сыграла вничью, но и это не все наши новости на сегодня. Первые слухи об увольнении украинского специалиста, успехи "Аталанты" и Малиновского в частности, результаты поединков Серии А и Примеры, гол Василия Кравца в ворота "Малаги", а также беззаботное лидерство "ПСЖ". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.