Телеканалы Футбол организуют в Турции зимний футбольный турнир

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов сообщил об организации в Турции зимнего турнира среди клубов УПЛ и Первой лиги.

"Ребята, наконец-то это случится. Давно хотели и вот, в это межсезонье телеканалы "Футбол" организуют в Турции футбольный турнир и трансляцию всех матчей.

Событие для нас неординарное, в том смысле, что раньше мы производили исключительно трансляции, а сейчас это организация всего мероприятия длиною в 10 дней, аренда стадионов, регистрация турнира в турецкой Федерации, судьи, согласование с участниками дат матчей и опять же, подготовка прямых трансляций.

В общем, хлопот сейчас валом, но нам очень интересно сделать это межсезонье ярче. Мы назвали турнир "Winter Cup 2022", в нем примут участие клубы УПЛ и Первой лиги. Это будут команды, которые нынче динамично развиваются и команды, которые объявили о масштабном рестарте. Все сыграют со всеми. Старт турнира в начале февраля.

У нас уже есть партнеры и спонсоры турнира, скоро мы обо всех и обо всем расскажем, даты турнира, формат, какие клубы сыграют. Новостей будет много" – написал Денисов в своем Instagram.