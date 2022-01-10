Телеканалы Футбол организуют в Турции зимний футбольный турнир
Среди клубов УПЛ и Первой лиги
Скриншот: ТК Футбол
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов сообщил об организации в Турции зимнего турнира среди клубов УПЛ и Первой лиги.
"Ребята, наконец-то это случится. Давно хотели и вот, в это межсезонье телеканалы "Футбол" организуют в Турции футбольный турнир и трансляцию всех матчей.
Событие для нас неординарное, в том смысле, что раньше мы производили исключительно трансляции, а сейчас это организация всего мероприятия длиною в 10 дней, аренда стадионов, регистрация турнира в турецкой Федерации, судьи, согласование с участниками дат матчей и опять же, подготовка прямых трансляций.
В общем, хлопот сейчас валом, но нам очень интересно сделать это межсезонье ярче. Мы назвали турнир "Winter Cup 2022", в нем примут участие клубы УПЛ и Первой лиги. Это будут команды, которые нынче динамично развиваются и команды, которые объявили о масштабном рестарте. Все сыграют со всеми. Старт турнира в начале февраля.
У нас уже есть партнеры и спонсоры турнира, скоро мы обо всех и обо всем расскажем, даты турнира, формат, какие клубы сыграют. Новостей будет много" – написал Денисов в своем Instagram.
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