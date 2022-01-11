Шевченко удержался на посту, усиление Александрии и Черноморца. Главные новости за 10 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 10 января

Весь день итальянские СМИ сообщали, что в генуэзском клубе обсуждается будущее Андрея Шевченко. С момента его прихода на должность главного тренера грифоны так и не выиграли ни одного матча (шесть поражений три ничьих) в Серии А, а в воскресенье проиграли прямому конкуренту "Специи". В конце концов вечером стало известно, что руководство решило дать шанс украинскому тренеру исправить ситуацию. По крайней мере, в следующем матче именно штаб Шевченко (тренер, напомним, сдал положительный тест на ковид) будет руководить командой. В среду "Дженоа" сыграет с "Миланом" в 1/8 финала Кубка Италии.

Бразильские СМИ сообщают об активных переговорах между донецким клубом и "Аяксом" по Давиду Нересу. Сначала сообщалось, что "Шахтер" предложил за вингера 15 млн евро, но амстердамцев эта сумма не устроила, они настаивали на 20 млн. Вчера появилась информация, что "Шахтер" предложил уже 17 млн, а также дополнительные бонусы и 15% следующего трансфера. Ответ "Аякса" пока неизвестен.

Как и обещал Юрий Гура, перед началом сборов "Александрия" объявила о своих трансферах. Усиление получилось весьма внушительным. До конца сезона были арендованы у "Шахтера" защитник Валерий Бондаренко, который и переходил к горнякам из "Александрии", и хавбек "Динамо" Богдан Билошевский. На постоянный контракт были подписаны Владислав Калитвинцев из "Десны", Артур Авагимян из "Черноморца" и Денис Костышин из "Колоса".

Одесский клуб объявил о возвращении голкипера Евгения Паста, до этого игравшего за "Днепр-1". Контракт с "Черноморцем" подписал воспитанник запорожского "Металлурга" Дмитрий Юсов, до недавнего времени игравший за белорусский БАТЭ. На сборы с командой в Турцию полетели Назарий Русин из "Динамо" и Орест Кузик, покинувший львовский "Рух". СМИ также пишут, что в Одессу может вернуться Иван Бобко, заявивший о себе во время первой каденции Григорчука.

Первоначально генеральный директор каналов Александр Денисов анонсировал, что под эгидой Футболов пройдет турнир с участием клубов УПЛ и Первой лиги. Чуть позже стал известен список участников – харьковский "Металлист", житомирское "Полесье", "Черноморец" и "Верес". В рамках турнира каждая команда сыграет с каждой. Дата – начало февраля.

Кубок Африки набирает темп

В понедельник было сыграно уже четыре матча. Сначала Сенегал вырвал победу над Зимбабве благодаря пенальти, который Садио Мане реализовал на 90+7-й. Затем Гвинея с таким же счетом обыграла Малави – автором победного гола стал Исиага Силла из "Тулузы". В центральном матче дня Марокко одолел Гану – 1:0. Единственный результативный удар нанес Софьян Буфаль из "Анже". Наконец Габон обыграл Коморы со счетом, не поверите, 1:0. Во вторник ожидается статусный матч между Египтом и Нигерией.

Раунд закрывал матч между МЮ и "Астон Виллой". Красные дьяволы без Криштиану Роналду, который даже не попал в заявку (в СМИ пишут, что он недоволен ситуацией в клубе) забили уже на восьмой минуте – отличился Скотт МакТоминей. Бирмингемцы аргументов в ответ не нашли. В следующем раунде 5 февраля "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Мидлсбро".