Работа Шевы в Дженоа, турнир от каналов Футбол, интерес Шахтера. Главные новости за 10.01. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеШевченко удержался на посту, усиление Александрии и Черноморца. Главные новости за 10 января
Ближайшее будущее Андрея Николаевича Шевченко в "Дженоа", но и это не все наши новости на сегодня. "Шахтер" увеличил предложение, чтобы приобрести игрока "Аякса". Юрий Гура сдержал обещание, "Черноморец" набирает новую команду, телеканалы "Футбол" организуют зимний турнир, а "МЮ" прошел в следующий этап Кубка Англии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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