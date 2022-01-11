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MEGOGO покажет в Украине матчи Суперкубка Испании

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(1 голосов)

Турнир четырех стартует 12 января

MEGOGO покажет в Украине матчи Суперкубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Стриминговый сервис MEGOGO будет транслировать в Украине матчи Суперкубка Испании.

Комментировать матчи "турнира четырех" будут Виталий Кравченко, Сергей Лукьяненко, Вадим Скичко и Роман Бебех.

Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Напомним, что турнир пройдет в Садовской Аравии и начнется 12 января. В нем сыграют "Барселона" (победитель Кубка Испании), "Атлетик" (финалист Кубка), "Атлетико" (победитель Ла Лиги) и "Реал" (второе место чемпионата).

В первом полуфинале встретятся "Барселона" и "Реал" (12 января, 21.00), а во втором - "Атлетико" с "Атлетиком" (13 января, 21:00).

Финал состоится в воскресенье, 16 января.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Барселона Реал (Мадрид) Megogo
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Источник:
MEGOGO

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Комментарии (5)
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Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 21:32
А УПЛ кто покажет?У меня только 2 + 2.В чем проблема?
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0
-3
Algrab (Костопiль)
11.01.2022 в 21:37
п н х...
Ответить
+2
0
avatar
Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 21:48
Взаимно
0
-2
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.01.2022 в 21:52
Проблема, что ты свинособака лаптеногая
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+1
0
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Виктор 2209 (Мехико)
11.01.2022 в 20:25
Просмотр будет доступен на многих каналах которые можно найти имея интернет)
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+2
0


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