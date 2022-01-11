MEGOGO покажет в Украине матчи Суперкубка Испании

Стриминговый сервис MEGOGO будет транслировать в Украине матчи Суперкубка Испании.

Комментировать матчи "турнира четырех" будут Виталий Кравченко, Сергей Лукьяненко, Вадим Скичко и Роман Бебех.

Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Напомним, что турнир пройдет в Садовской Аравии и начнется 12 января. В нем сыграют "Барселона" (победитель Кубка Испании), "Атлетик" (финалист Кубка), "Атлетико" (победитель Ла Лиги) и "Реал" (второе место чемпионата).

В первом полуфинале встретятся "Барселона" и " Реал " (12 января, 21.00), а во втором - "Атлетико" с "Атлетиком" (13 января, 21:00).

Финал состоится в воскресенье, 16 января.