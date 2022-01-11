MEGOGO покажет в Украине матчи Суперкубка Испании
Турнир четырех стартует 12 января
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Стриминговый сервис MEGOGO будет транслировать в Украине матчи Суперкубка Испании.
Комментировать матчи "турнира четырех" будут Виталий Кравченко, Сергей Лукьяненко, Вадим Скичко и Роман Бебех.
Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".
Напомним, что турнир пройдет в Садовской Аравии и начнется 12 января. В нем сыграют "Барселона" (победитель Кубка Испании), "Атлетик" (финалист Кубка), "Атлетико" (победитель Ла Лиги) и "Реал" (второе место чемпионата).
В первом полуфинале встретятся "Барселона" и "
Финал состоится в воскресенье, 16 января.
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