Нерес уже почти в Шахтере, продажа от Миная, возмущения Десны. Главные новости за 11.01. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Давид Нерес уже одной ногой в донецком "Шахтере", но и это не все наши новости на сегодня. В Чернигове возмущены действиями своего хавбека, "Минай" продал игрока центра поля в чемпионат Венгрии, Примера завершила регистрацию Феррана Торреса как игрока "Барселоны", "Черноморец" оформил неплохой трансфер. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.