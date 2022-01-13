Реал одолел Барселону, Интер огорчил Юве, а Шевченко уволят? Главные новости за 12.01. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеРеал забирает Класико, Интер - Суперкубок, Шеве укажут на дверь? Главные новости за 12 января
Успешный полуфинал Суперкубка для мадридского "Реала", но и это не все наши новости на сегодня. На Апеннинах "Интер" забрал у "Ювентуса" Суперкубок, Шевченко все еще в шаге от увольнения, "Челси" повторно не оставил шансов своему экс-наставнику, а "Бавария" и французский вингер обновили трудовой договор. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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