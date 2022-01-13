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S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли. Новая дата выхода - ВИДЕО

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S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли. Новая дата выхода - ВИДЕО

Новина українською

S.T.A.L.K.E.R. 2 официально перенесли, GSC Game World подтвердили, что дата релиза игры изменилась.

Что будет со Сталкером? Когда нам покажут геймплей? Реакция фанатов и комментарий разработчиков. Что произошло?

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