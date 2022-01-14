Шевченко вылетел из Кубка Италии, испанский новичок Днепра-1. Главные новости за 13 января 

“Дженоа” Андрея Шевченко не смогла удержать победный счет в матче против “Милана” в 1/8 Кубка Италии. Тифози “Милана” тепло встретили тренера “Дженоа” перед игрой, и первый тайм складывался в пользу команды Шевченко – на 17-й минуте гостей вывел вперед Эстигор. “Милан” смог отыграться только на 74-й минуте – счет сравнял Жиру. В овертайме “россонери” дожали “Дженоа” (3:1 – Леау и Салемакерс) и вышли в четвертьфинал. Руководство “Дженоа” пока еще не определилось, стал ли этот матч последним для Шевченко во главе команды. Главным кандидатом на должность украинца называется немецкий тренер Бруно Лаббадиа.
Вторым финалистом Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии, стал “Атлетик”. Баскский коллектив обыграл “Атлетико” Диего Симеоне со счетом 2:1. Финал состоится в воскресенье, 16 января. Соперником “Атлетика” будет мадридский “Реал”, победивший ранее “Барселону”.
Некогда основный левый защитник “Эвертона” Люка Динь перешел в “Астон Виллу”, освободив место в основе украинцу Виталию Миколенко. Динь покинул “Эвертон” из-за конфликта с главным тренером “ирисок” Рафаэлем Бенитесом. “Вилла” заплатила за французского фулбека 23 млн фунтов.
Клубы УПЛ ведут работу на трансферном рынке. "Днепр-1" подписал первого зимнего новичка в 2022 году – им стал 25-летний испанский форвард Марк Гуаль, ранее игравший в Сегунде за "Алькоркон". Полузащитник Иван Бобко вновь будет играть за “Черноморец” (его третий переход в одесский клуб). Раздает футболистов киевское “Динамо”. Ибрагимо Каргбо отправился в аренду в словенский клуб “Целье”, а 19-летние защитники Даниил Скорко и Юрий Тлумак перешли в “Зарю”. “Мариуполь” прекратил сотрудничество с вратарем Олегом Кудриком и защитником Станиславом Микицеем.
Первый полуфинальный матч Кубка лиги между “Ливерпулем” и “Арсеналом” закончился безголевой ничьей. “Арсенал” в первом тайме остался вдесятером после удаления Джаки, но почти 70 минут сдерживал “Ливерпуль”. Как итог – 0:0, команды определят финалиста через неделю.
Стал известен календарь контрольных матчей "Шахтера" на первом сборе. Команда Роберто Де Дзерби прилетит в Турцию в воскресенье, 16 января, а спарринги начнет проводить через неделю. В соперниках у “горняков” будут австрийский "Вольфсбергер” (24 января), солигорский “Шахтер” (28 января) и чемпион Сербии “Црвена Звезда" (31 января).