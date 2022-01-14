Шевченко вылетел из Кубка Италии, испанский новичок Днепра-1. Главные новости за 13 января 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 13 января

“Дженоа” Андрея Шевченко не смогла удержать победный счет в матче против “Милана” в 1/8 Кубка Италии. Тифози “Милана” тепло встретили тренера “Дженоа” перед игрой, и первый тайм складывался в пользу команды Шевченко – на 17-й минуте гостей вывел вперед Эстигор. “Милан” смог отыграться только на 74-й минуте – счет сравнял Жиру. В овертайме “россонери” дожали “Дженоа” (3:1 – Леау и Салемакерс) и вышли в четвертьфинал. Руководство “Дженоа” пока еще не определилось, стал ли этот матч последним для Шевченко во главе команды. Главным кандидатом на должность украинца называется немецкий тренер Бруно Лаббадиа.

В другом матче 1/8 “Фиорентина” переиграла на выезде “Наполи” (5:2).

Вторым финалистом Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии, стал “Атлетик”. Баскский коллектив обыграл “Атлетико” Диего Симеоне со счетом 2:1. Финал состоится в воскресенье, 16 января. Соперником “Атлетика” будет мадридский “Реал”, победивший ранее “Барселону”.

Некогда основный левый защитник “Эвертона” Люка Динь перешел в “Астон Виллу”, освободив место в основе украинцу Виталию Миколенко. Динь покинул “Эвертон” из-за конфликта с главным тренером “ирисок” Рафаэлем Бенитесом. “Вилла” заплатила за французского фулбека 23 млн фунтов.

Клубы УПЛ ведут работу на трансферном рынке. "Днепр-1" подписал первого зимнего новичка в 2022 году – им стал 25-летний испанский форвард Марк Гуаль, ранее игравший в Сегунде за "Алькоркон". Полузащитник Иван Бобко вновь будет играть за “Черноморец” (его третий переход в одесский клуб). Раздает футболистов киевское “Динамо”. Ибрагимо Каргбо отправился в аренду в словенский клуб “Целье”, а 19-летние защитники Даниил Скорко и Юрий Тлумак перешли в “Зарю”. “Мариуполь” прекратил сотрудничество с вратарем Олегом Кудриком и защитником Станиславом Микицеем.

Первый полуфинальный матч Кубка лиги между “Ливерпулем” и “Арсеналом” закончился безголевой ничьей. “Арсенал” в первом тайме остался вдесятером после удаления Джаки, но почти 70 минут сдерживал “Ливерпуль”. Как итог – 0:0, команды определят финалиста через неделю.

Стал известен календарь контрольных матчей "Шахтера" на первом сборе. Команда Роберто Де Дзерби прилетит в Турцию в воскресенье, 16 января, а спарринги начнет проводить через неделю. В соперниках у “горняков” будут австрийский "Вольфсбергер” (24 января), солигорский “Шахтер” (28 января) и чемпион Сербии “Црвена Звезда" (31 января).