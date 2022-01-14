  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко вылетел из Кубка Италии, испанский новичок Днепра-1. Главные новости за 13 января 
В тренде

Шевченко вылетел из Кубка Италии, испанский новичок Днепра-1. Главные новости за 13 января 

Общие новости
(1 голосов)

А также трансфер конкурента Миколенко и второй финалист Суперкубка Испании

Шевченко вылетел из Кубка Италии, испанский новичок Днепра-1. Главные новости за 13 января 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 13 января

Дженоа проиграла Милану в Кубке Италии

“Дженоа” Андрея Шевченко не смогла удержать победный счет в матче против “Милана” в 1/8 Кубка Италии. Тифози “Милана” тепло встретили тренера “Дженоа” перед игрой, и первый тайм складывался в пользу команды Шевченко – на 17-й минуте гостей вывел вперед Эстигор. “Милан” смог отыграться только на 74-й минуте – счет сравнял Жиру. В овертайме “россонери” дожали “Дженоа” (3:1 – Леау и Салемакерс) и вышли в четвертьфинал. Руководство “Дженоа” пока еще не определилось, стал ли этот матч последним для Шевченко во главе команды. Главным кандидатом на должность украинца называется немецкий тренер Бруно Лаббадиа.

В другом матче 1/8 “Фиорентина” переиграла на выезде “Наполи” (5:2).

Атлетик обыграл Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании

Вторым финалистом Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии, стал “Атлетик”. Баскский коллектив обыграл “Атлетико” Диего Симеоне со счетом 2:1. Финал состоится в воскресенье, 16 января. Соперником “Атлетика” будет мадридский “Реал”, победивший ранее “Барселону”.

Эвертон продал конкурента Миколенко

Некогда основный левый защитник “Эвертона” Люка Динь перешел в “Астон Виллу”, освободив место в основе украинцу Виталию Миколенко. Динь покинул “Эвертон” из-за конфликта с главным тренером “ирисок” Рафаэлем Бенитесом. “Вилла” заплатила за французского фулбека 23 млн фунтов.

Днепр-1 подписал испанского форварда, Черноморец вернул Бобко

Клубы УПЛ ведут работу на трансферном рынке. "Днепр-1" подписал первого зимнего новичка в 2022 году – им стал 25-летний испанский форвард Марк Гуаль, ранее игравший в Сегунде за "Алькоркон". Полузащитник Иван Бобко вновь будет играть за “Черноморец” (его третий переход в одесский клуб). Раздает футболистов киевское “Динамо”. Ибрагимо Каргбо отправился в аренду в словенский клуб “Целье”, а 19-летние защитники Даниил Скорко и Юрий Тлумак перешли в “Зарю”. “Мариуполь” прекратил сотрудничество с вратарем Олегом Кудриком и защитником Станиславом Микицеем.

Ливерпуль не смог обыграть Арсенал в Кубке лиги

Первый полуфинальный матч Кубка лиги между “Ливерпулем” и “Арсеналом” закончился безголевой ничьей. “Арсенал” в первом тайме остался вдесятером после удаления Джаки, но почти 70 минут сдерживал “Ливерпуль”. Как итог – 0:0, команды определят финалиста через неделю.

Известны соперники Шахтера на первом сборе

Стал известен календарь контрольных матчей "Шахтера" на первом сборе. Команда Роберто Де Дзерби прилетит в Турцию в воскресенье, 16 января, а спарринги начнет проводить через неделю. В соперниках у “горняков” будут австрийский "Вольфсбергер” (24 января), солигорский “Шахтер” (28 января) и чемпион Сербии “Црвена Звезда" (31 января).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...