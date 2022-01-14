Поражение Дженоа, уход конкурента Миколенко, оппоненты горняков. Главные новости за 13.01. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Милан" встретил Шевченко одновременно тепло и холодно, но и это не все наши новости на сегодня. Симеоне продолжает тонуть, Динь сбежал от Бенитеса, СК "Днепр-1" пригласил форварда из Испании, "Ливерпуль" не наказал "Арсенал" на "Энфилде", а "Шахтер" узнал календарь контрольных матчей на сборах в Турции. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.