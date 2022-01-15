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Топ-трансфер Шахтера, Шаран во главе Миная. Главные новости за 14 января

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Подписания "Зари" и "Черноморца", очередной шанс Шевченко и проблемы "Арсенала" - все это в новостях за пятницу, 14-е января

Топ-трансфер Шахтера, Шаран во главе Миная. Главные новости за 14 января

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 14-е января.

"Аякс" объявил о переходе Давида Нереса в "Шахтер"

Несмотря на молчание вице-чемпиона Украины, о переходе Давида Нереса можно уже говорить официально. Данную информацию подтвердил сайт "Аякса", рассказав о деталях перехода. "Шахтер" заплатит за 24-летнего вингера 12 миллионов, при этом еще шесть миллионов могут быть выплачены в виде бонусов. Сам игрок, уже по данным СМИ, в субботу пройдет медосмотр и будет официально представлен украинской стороной. Ожидается, что он подпишет контракт до лета 2026-го года. Нерес отправится на первый сбор с новым клубом, который стартует 16-го января.

Владимир Шаран официально возглавил "Минай"

Еще одна официальная новость, о которой много говорили в последние недели. Экс-тренер "Александрии" Владимир Шаран официально стал наставником закарпатского "Миная". После окончания первой части сезона, руководство команды отправило в отставку Игоря Леонова. До этого был также уволен Василий Кобин. Задача Шарана, детали сделки с которым не разглашаются, очень простая. Простая на словах. Коуч должен будет оставить "Минай" в УПЛ. Сейчас клуб из западной Украины идет на 15-м месте. До зоны переходных матчей - три очка.

Андрей Шевченко получил еще один шанс и еще одного новичка

Очередные новости о главном тренере "Дженоа". Несмотря на ходившие слухи, итальянский клуб пока что не принял решение уволить Андрея Шевченко с поста главного тренера. Вылет из кубка Италии от "Милана" (1:3 в экстратайме) не повлиял на решение руководства. По данным Тuttomercatoweb, украинский коуч останется во главе команды до поединка против "Фиорентины". Матч против "фиалок" состоится в понедельник. Также стоит отметить, что в пятницу состав "Дженоа" пополнил очередной новичок - было объявлено об аренде фулбека "Ромы" Риккардо Калафиори.

"Заря" совершила два трансфера

Луганская "Заря" продолжает укреплять состав. В прошедшую пятницу состав бронзового призера УПЛ пополнило сразу два футболиста - опытный и перспективный. Во-первых, на полтора года коллектив Скрипника арендовал Олега Данченко. 27-летний фулбек в последнее время защищал цвета "АЕКа", откуда перебрался из российского чемпионата. Отметим, что после окончания аренды "Заря" сможет выкупить футболиста. Помимо этого, был подписан на постоянной основе 19-летний Абдулла Абдуллаев. До лета 2021-го года нападающий защищал цвета юниорской команды "Шахтера".

"Черноморец" продолжает укреплять состав

Еще немного трансферных новостей. Одесский "Черноморец" в очередной раз удивил своим вектором, подписав американского футболиста. 21-летний Хорхе Эрнандес официально стал новичком южной команды, подписав контракт на неизвестный срок. Полузащитник - воспитанник клуба "Лос-Анджелес Гэлакси", однако за первую команду дебютировать не успел, выступая за молодежный состав. Стоит отметить, что ранее за пределами родной страны он не играл.

Главное дерби Лондона под угрозой переноса

Снова коронавирус влияет на проведение матчей в АПЛ. На этот раз под угрозой переноса оказалось "северолондонское дерби" между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Проблемы с составом возникли у "канониров", которые просят перенести поединок. По данным The Athletic, у Микеля Артеты не хватает футболистов даже для заполнения заявки. Сообщается, что прошение о переносе матча будет рассмотрено в субботу. Само дерби должно пройти в воскресенье на поле "Тоттенхэма".

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