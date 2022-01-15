Топ-трансфер Шахтера, Шаран во главе Миная. Главные новости за 14 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 14-е января.

Несмотря на молчание вице-чемпиона Украины, о переходе Давида Нереса можно уже говорить официально. Данную информацию подтвердил сайт "Аякса", рассказав о деталях перехода. "Шахтер" заплатит за 24-летнего вингера 12 миллионов, при этом еще шесть миллионов могут быть выплачены в виде бонусов. Сам игрок, уже по данным СМИ, в субботу пройдет медосмотр и будет официально представлен украинской стороной. Ожидается, что он подпишет контракт до лета 2026-го года. Нерес отправится на первый сбор с новым клубом, который стартует 16-го января.

Еще одна официальная новость, о которой много говорили в последние недели. Экс-тренер "Александрии" Владимир Шаран официально стал наставником закарпатского "Миная". После окончания первой части сезона, руководство команды отправило в отставку Игоря Леонова. До этого был также уволен Василий Кобин. Задача Шарана, детали сделки с которым не разглашаются, очень простая. Простая на словах. Коуч должен будет оставить "Минай" в УПЛ. Сейчас клуб из западной Украины идет на 15-м месте. До зоны переходных матчей - три очка.

Очередные новости о главном тренере "Дженоа". Несмотря на ходившие слухи, итальянский клуб пока что не принял решение уволить Андрея Шевченко с поста главного тренера. Вылет из кубка Италии от "Милана" (1:3 в экстратайме) не повлиял на решение руководства. По данным Тuttomercatoweb, украинский коуч останется во главе команды до поединка против "Фиорентины". Матч против "фиалок" состоится в понедельник. Также стоит отметить, что в пятницу состав "Дженоа" пополнил очередной новичок - было объявлено об аренде фулбека "Ромы" Риккардо Калафиори .

Луганская "Заря" продолжает укреплять состав. В прошедшую пятницу состав бронзового призера УПЛ пополнило сразу два футболиста - опытный и перспективный. Во-первых, на полтора года коллектив Скрипника арендовал Олега Данченко. 27-летний фулбек в последнее время защищал цвета "АЕКа", откуда перебрался из российского чемпионата. Отметим, что после окончания аренды "Заря" сможет выкупить футболиста. Помимо этого, был подписан на постоянной основе 19-летний Абдулла Абдуллаев . До лета 2021-го года нападающий защищал цвета юниорской команды "Шахтера".

Еще немного трансферных новостей. Одесский "Черноморец" в очередной раз удивил своим вектором, подписав американского футболиста. 21-летний Хорхе Эрнандес официально стал новичком южной команды, подписав контракт на неизвестный срок. Полузащитник - воспитанник клуба "Лос-Анджелес Гэлакси", однако за первую команду дебютировать не успел, выступая за молодежный состав. Стоит отметить, что ранее за пределами родной страны он не играл.

Снова коронавирус влияет на проведение матчей в АПЛ. На этот раз под угрозой переноса оказалось "северолондонское дерби" между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Проблемы с составом возникли у "канониров", которые просят перенести поединок. По данным The Athletic, у Микеля Артеты не хватает футболистов даже для заполнения заявки. Сообщается, что прошение о переносе матча будет рассмотрено в субботу. Само дерби должно пройти в воскресенье на поле "Тоттенхэма".