Зеленский к Шевченко: Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку Андрея Шевченко из итальянского "Дженоа" и поддержал украинского тренера.

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.

Поэтому пусть это будет только "первый клубный блин на нет" в начале большой карьеры великого тренера.

Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…", - написал на своей странице в Facebook президент Украины.