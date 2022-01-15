Зеленский к Шевченко: Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…
Президент поддержал украинского наставника
Facebook Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал
"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.
Поэтому пусть это будет только "первый клубный блин на нет" в начале большой карьеры великого тренера.
Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…", - написал на своей странице в Facebook президент Украины.
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Источник:Facebook Владимира Зеленского
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Комментарии (10)
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