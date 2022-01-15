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Зеленский к Шевченко: Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Президент поддержал украинского наставника

Зеленский к Шевченко: Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…

Facebook Владимира Зеленского

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку Андрея Шевченко из итальянского "Дженоа" и поддержал украинского тренера.

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.

Поэтому пусть это будет только "первый клубный блин на нет" в начале большой карьеры великого тренера.

Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…", - написал на своей странице в Facebook президент Украины.

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В статье: Андрей Шевченко Владимир Зеленский
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Комментарии (10)
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Alex-696 (Немирів)
15.01.2022 в 22:41
Блдь, як військовий кілька днів помирав на полі бою, то паяц мовчав, а тут - на тобі: шева, приїжджай в Україну... Тьху, блдь.
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+1
-2
Footballers (Умань)
15.01.2022 в 22:38
Ва всьом вінават Порошенко не сказав-дивно)
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+2
-2
avatar
alex 66 (Кременчук)
15.01.2022 в 22:33
Андрей....надо Кремень поднимать-вперед
Ответить
+3
0
мы за динамо (киев)
15.01.2022 в 22:17
а як у вас із грошами???
Ответить
+3
0
Лекарь (село Дарница)
15.01.2022 в 22:15
В Кривбасс устроит Шеву?
Ответить
+4
0
Wuddy (Київ)
15.01.2022 в 22:10
Два дебіла - це сила!
Ответить
+5
-4
KadimXa (Харьков)
15.01.2022 в 22:24
Ты третий
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+4
-4
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
15.01.2022 в 22:07
Уже был с Королевской...работа не пошла.А в Минае набора нет
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+5
0
Soccerman (Москва)
15.01.2022 в 22:12
с шутом же не работал , вот он шанс
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+5
-2
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
15.01.2022 в 22:38
лучше с шутом, чем с сатаной свинособачей
+1
-2


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