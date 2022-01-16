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Зинченко, Борячуки, Алиевы. Самые скандальные футбольные пары и отношения

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Обновлено
(1 голосов)

Собрали в одном видео самые желтые семейные истории с участием украинских футболистов

Зинченко, Борячуки, Алиевы. Самые скандальные футбольные пары и отношения

Новина українською

Богатая и роскошная жизнь притягивает, не правда ли? Часто околофутбольные отношения становятся больше и важнее, чем футбольные. О самых известных отношениях с футболистами сегодня и поговорим.

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Комментарии (2)
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Смольный (Одесса)
16.01.2022 в 20:10
Тема никак не за футбол.
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Смольный (Одесса)
16.01.2022 в 20:09
Сиськам-пиписькам место на других сайтах.
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