Потери Динамо, сенсация от Коваленко, полный провал Дженоа. Главные новости за 17 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 17 января

Киевляне будут готовиться ко второй части сезона в Испании. На сборы не полетели четверо игроков основы из-за коронавируса. Илья Забарный, Александр Караваев и Илья Шкурин сдали положительные тесты сейчас, а вот Карлос де Пена переболел во время отпуска. Также Денис Попов улетел в Бельгию на консультацию с врачами, а Артем Беседин будет работать по индивидуальной программе.

К ровенской команде на правах аренды присоединился полузащитник "Флоры" и сборной Эстонии Владислав Крейда. У "Вереса" будет первоочередное право выкупа футболиста, который дважды становился чемпионом своей страны, в прошлом году играл в Швеции в аренде и имеет 18 матчей за национальную команду. В то же время защитник Жирайр Маргарян из "Арарата" перешел на постоянной основе. 24-летний футболист в нынешнем сезоне отдал семь результативных передач за клуб и сыграл два поединка за сборную Армении.

По информации СМИ, "Днепр-1" не будет подписывать Евгения Коноплянку, поскольку на позиции левого вингера в команде есть другие исполнители. В то же время из "Динамо" на правах аренды перешел Роман Вантух, который станет альтернативой Дубинчаку. "Полесье" из Первой лиги, ставящее задачу подняться в УПЛ, усилилось очередным звездным (как для второго дивизиона) игроком – контракт с клубом подписал Филипп Будковский, последним местом работы которого была "Десна". "Заря" расторгла контракт с македонским легионером Аргоном Руфати. А "Динамо" готово отдать в аренду в венгерский "Фехервар" Богдан Леднева, он не полетел на сборы с командой.

Наконец-то Роберта Левандовского отметили – он стал лучшим игроком мира 2021-го года по версии ФИФА. Он обошел Салаха и Месси. Лучшим вратарем стал Эдуар Менди из "Челси", а тренером - Томас Тухель из того же "Челси". В символическую сборную года вошли: Доннарумма, Алаба, Бонуччи, Диаш, Де Брюйне, Жоржиньо, Канте, Левандовски, Месси, Роналду и Холанд.

Если бы "Милан" победил "Специю", то вышел бы на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Россонери забили первыми – перед перерывом отличился Леау. Но во втором тайме "Специя", ведущая борьбу за выживание, сравняла усилия Агудело, а на 90+6-й Гьяси забил победный гол. При этом результативный пас отдал вышедший на замену на 79-й Виктор Коваленко. "Специя" подскочила в турнирной таблице сразу на 14-е место.

Тур завершал матч "Фиорентина" – "Дженоа". Пока функции главного тренера после увольнения Шевченко выполняет Аблуай Конко, до этого работавший с 17-летними. И получилось у него так себе – "Дженоа" проиграла со счётом 0:6! Дубль у Бираге, Влахович забил свой 17-й гол и догнал Иммобиле в гонке бомбардиров. "Фиорентина" идет шестой, имея одинаковое количество очков с "Ромой" и "Лацио". Еще в одном матче "Наполи" победил "Болонью" 2:0.

Свои матчи завершили сборные группы А. В последнем туре Камерун сохранил за собой первое место, сыграв вничью 1:1 с Кабо-Верде. Аналогичным образом завершился поединок Буркина-Фасо и Эфиопии. Таким образом, у Камеруна 7 очков, у Буркина-Фасо и Кабо-Верде по четыре, именно Буркина-Фасо занимает второе место за счет большего количества забитых, но Буркина-Фасо может попасть в 1/8 как одна из четырех сборных, занявших третьи места.