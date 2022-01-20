Шевченко и Польша, Зинченко и Примера, Мудрик и Лига 1. Главные новости за 19.01. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Андрей Николаевич таки может возглавить Кадру, но и это не все наши новости на сегодня. Желания Александра Зинченко, интерес французского клуба к хавбеку "Шахтера", очередная информация об усилении "Металлиста", позитивное для Украины заявление Карло Анчелотти, а также неудачный старт сборной Украины по футзалу на чемпионате Европы. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.