Шевченко и Польша, Зинченко и Примера, Мудрик и Лига 1. Главные новости за 19.01. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Андрей Николаевич таки может возглавить Кадру, но и это не все наши новости на сегодня. Желания Александра Зинченко, интерес французского клуба к хавбеку "Шахтера", очередная информация об усилении "Металлиста", позитивное для Украины заявление Карло Анчелотти, а также неудачный старт сборной Украины по футзалу на чемпионате Европы. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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