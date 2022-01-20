Калиниченко – о Крыме в 2014-м: Произошел захват. То, что россиянам показывали по телеку, – ложь

Бывший полузащитник "Днепра" и сборной Украины Максим Калиниченко в подкасте российского журналиста поделился своими воспоминаниями о Крыме в 2014 году.

– Ты играл в Симферополе во время всех событий. Вот как это происходило изнутри?

– То, что вам показывали по телевизору, – это ложь, это вранье.

– Вот ты находишься в Симферополе – и что происходит?

– Происходит захват. Приезжает ОМОН – точнее, не ОМОН, а бойцы особого назначения. На полной экипировке, на полном обмундировании. Ты понимаешь, что это никакое не ополчение. Мы заходили в рестораны, как раз возле Дома правительства, который в какой-то момент захватили – там, где проходили "свободные волеизлияния", выборы там куда-то. И просто вай-фай сеть называлась "ОМОН России". То есть, особо никто не прятался там.

– Как вы в футбол ездили играть?

– Стремновато было, уже на тот момент пошли блокпосты. Никто не знал, что происходит. Идет захват. Никто не понимал, что будет за этим. Самолетами перемещаться мы уже не могли, аэропорт был блокирован. Ездили на автобусах между областями. Выезжаешь из Крыма, Херсонская область, а дальше блокпосты. Все серьезно, суровые мужчины стоят, хорошо экипированные. И никто не знает, что будет дальше.

– На матчи вы ехали прямо мимо блокпостов?

– Да. И не одну игру, несколько. В какой-то момент я разорвал контракт и уехал, но до этого я вывез все – машину, деньги из ячейки, потому что банки тоже перешли, скажем так, в другие руки. Где-то повезло, где-то успел. Ничего хорошего на тот момент в Крыму не происходилу. Ничего плохого тоже, мяса там никакого не было, хотя и говорят, что это не бескровная история. Была и кровь, к сожалению. В общем, было некомфортно.