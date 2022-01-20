  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Калиниченко – о Крыме в 2014-м: Произошел захват. То, что россиянам показывали по телеку, – ложь
В тренде

Калиниченко – о Крыме в 2014-м: Произошел захват. То, что россиянам показывали по телеку, – ложь

Общие новости
(5 голосов)

Комментарий Максима

Калиниченко – о Крыме в 2014-м: Произошел захват. То, что россиянам показывали по телеку, – ложь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Днепра" и сборной Украины Максим Калиниченко в подкасте российского журналиста поделился своими воспоминаниями о Крыме в 2014 году.

– Ты играл в Симферополе во время всех событий. Вот как это происходило изнутри?

– То, что вам показывали по телевизору, – это ложь, это вранье.

– Вот ты находишься в Симферополе – и что происходит?

– Происходит захват. Приезжает ОМОН – точнее, не ОМОН, а бойцы особого назначения. На полной экипировке, на полном обмундировании. Ты понимаешь, что это никакое не ополчение. Мы заходили в рестораны, как раз возле Дома правительства, который в какой-то момент захватили – там, где проходили "свободные волеизлияния", выборы там куда-то. И просто вай-фай сеть называлась "ОМОН России". То есть, особо никто не прятался там.

– Как вы в футбол ездили играть?

– Стремновато было, уже на тот момент пошли блокпосты. Никто не знал, что происходит. Идет захват. Никто не понимал, что будет за этим. Самолетами перемещаться мы уже не могли, аэропорт был блокирован. Ездили на автобусах между областями. Выезжаешь из Крыма, Херсонская область, а дальше блокпосты. Все серьезно, суровые мужчины стоят, хорошо экипированные. И никто не знает, что будет дальше.

– На матчи вы ехали прямо мимо блокпостов?

– Да. И не одну игру, несколько. В какой-то момент я разорвал контракт и уехал, но до этого я вывез все – машину, деньги из ячейки, потому что банки тоже перешли, скажем так, в другие руки. Где-то повезло, где-то успел. Ничего хорошего на тот момент в Крыму не происходилу. Ничего плохого тоже, мяса там никакого не было, хотя и говорят, что это не бескровная история. Была и кровь, к сожалению. В общем, было некомфортно.

Читайте такжеКалиниченко: Матчи Украины с Россией? Эти вещи для меня непонятны

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Калиниченко
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Глеб Чернявский

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkiv)
20.01.2022 в 13:44
Тільки відморожені московітські шовіністи можуть досі триндіти, що то було "вільне волевиявлення кримчан".
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2022 в 13:23
Храните деньги в ячейках!!!
Ответить
+1
-5
Dr. House (Поділля)
20.01.2022 в 13:40
Храни мозги в черепной коробке!!!
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...