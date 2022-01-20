Самые богатые киберспортсмены Украины - ВИДЕО
Считаем чужие деньги
Сколько зарабатывают киберспортсмены? Какие гонорары за CS:GO и Dota 2?
Расскажем в нашем топе самых состоятельных прогеймеров: Resolution, Simple, Noone, Mira, Yatoro – считаем чужие деньги и разбираем информацию о топовых игроках по полочкам.
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