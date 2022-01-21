Матч Лунина, вылет Барселоны, реформа аренд от ФИФА. Главные новости за 20.01. Аудио
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Читайте такжеВторой матч Лунина в сезоне, Барселона вылетела из Кубка Испании. Главные новости за 20 января
Андрей Лунин провел полный матч в Кубке Испании, но и это не все наши новости на сегодня. "Барселона" покинула розыгрыш данного турнира, а также намерена продать звездного вингера, "Ливерпуль" вышел в финал Кубка лиги, ФИФА изменит правила аренд уже в следующей кампании, "Эвертон" продолжает поиски нового тренера . Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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