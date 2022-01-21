Матч Лунина, вылет Барселоны, реформа аренд от ФИФА. Главные новости за 20.01. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Андрей Лунин провел полный матч в Кубке Испании, но и это не все наши новости на сегодня. "Барселона" покинула розыгрыш данного турнира, а также намерена продать звездного вингера, "Ливерпуль" вышел в финал Кубка лиги, ФИФА изменит правила аренд уже в следующей кампании, "Эвертон" продолжает поиски нового тренера . Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.