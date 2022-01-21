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Грузинская компания Adjara Group приобрела телеканал Setanta Ukraine

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Грузинская компания Adjara Group приобрела телеканал Setanta Ukraine

Setanta

UA-Футбол
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Компания Setanta Sports, принадлежащая Adjara Group, расширяет свои права на телетрансляции и стриминговое вещание на европейском континенте. После нескольких месяцев переговоров соглашение между сторонами было успешно заключено, что для Setanta Sports означает большую аудиторию и больше лицензионного спортивного контента для пользователей Европы и Азии.

Setanta Sports также имеет права на спортивный контент и лицензии, доступные для OTT-сервиса и с весны 2022-го вместе с телеканалами "Сетанта Украина" предложит клиентам новую услугу – ОТТ-платформу.

"Мы также будем предлагать больше контента на украинском языке, включая более 3000 спортивных событий – этим решением мы предлагаем нашим клиентам широкий выбор услуг, что является основной задачей для достижения наших целей", – отметил исполнительный директор Adjara Group/Setanta Sports Гиорги Пруидзе.

В Украине подписчикам setantasports.com будут доступны Английская Премьер-лига (АПЛ), Немецкая Бундеслига, Шотландская Премьер-лига, Бельгийская Суперлига, Чемпионат Англии, а также матчи Кубка Англии и Кубка Лиги, НБА и Евролиги. Setanta Украина также предлагает трансляции Формулы-1; женские и мужские теннисные турниры, Nascar, UFC, спортивные соревнования по гольфу и хоккею.

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В статье: Телеканал Setanta Sports
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Комментарии (3)
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Одіссей (Донецьк)
21.01.2022 в 13:44
Мне кажется наоборот... Денисов открывает шампанское! Ну не так здесь прибыльно как казалось) Кто продаст курицу несущую золотые яйца)
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0
0
zafo83
21.01.2022 в 13:41
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
royalstas (Вінниця)
21.01.2022 в 12:04
Десь плаче один Денисов....)
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+3
-1


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