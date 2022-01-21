Грузинская компания Adjara Group приобрела телеканал Setanta Ukraine

Компания Setanta Sports, принадлежащая Adjara Group, расширяет свои права на телетрансляции и стриминговое вещание на европейском континенте. После нескольких месяцев переговоров соглашение между сторонами было успешно заключено, что для Setanta Sports означает большую аудиторию и больше лицензионного спортивного контента для пользователей Европы и Азии.

Setanta Sports также имеет права на спортивный контент и лицензии, доступные для OTT-сервиса и с весны 2022-го вместе с телеканалами "Сетанта Украина" предложит клиентам новую услугу – ОТТ-платформу.

"Мы также будем предлагать больше контента на украинском языке, включая более 3000 спортивных событий – этим решением мы предлагаем нашим клиентам широкий выбор услуг, что является основной задачей для достижения наших целей", – отметил исполнительный директор Adjara Group/Setanta Sports Гиорги Пруидзе.

В Украине подписчикам setantasports.com будут доступны Английская Премьер-лига (АПЛ), Немецкая Бундеслига, Шотландская Премьер-лига, Бельгийская Суперлига, Чемпионат Англии, а также матчи Кубка Англии и Кубка Лиги, НБА и Евролиги. Setanta Украина также предлагает трансляции Формулы-1; женские и мужские теннисные турниры, Nascar, UFC, спортивные соревнования по гольфу и хоккею.