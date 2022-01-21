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Калиниченко: Живу в Москве, но продолжаю оставаться украинцем и любить Украину

Общие новости
(6 голосов)

Он заявил, что у него никогда не будет российского паспорта

Калиниченко: Живу в Москве, но продолжаю оставаться украинцем и любить Украину

Фото: СЭ/ Автор - Федор Успенский

Новина українською

Бывший полузащитник "Днепра" и сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, как к нему относятся в Украине из-за проживания в России.

"Периодически прилетает за то, что я живу в Москве. Нам всем приходится делать выбор, и никто никому ничего не обязан. Знаю, кто я, что люблю, что мне дорого, и кому-то что-то доказывать не считаю нужным. В какой-то момент мне стало это не нужно и неинтересно.

Я – украинец и всегда им останусь, у меня не было и не будет российского паспорта. У меня вид на жительство. Это доставляет мне некоторые неудобства, но я не вижу смысла делать какие-то вещи... Да, у меня много парадоксов.

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Да, я живу в Москве долгое время, но продолжаю оставаться украинцем, любить Украину.

Мне многие вещи непонятны, что происходят. Нет – понятны, но я не знаю, когда это закончится. К сожалению, я реалист, и не могу ждать, когда что-то от меня не зависящее поменяется. Я выбираю жить свою жизнь так, как считаю нужным. Да, прилетает оттуда, и здесь мне несладко иногда.

Отсюда поменьше? Ну кто его знает. Вряд ли отсюда поменьше. Есть немало нелояльных людей", – сказал Калиниченко.

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В статье: Максим Калиниченко
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Комментарии (15)
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Andriy Myronjuk (Рівне)
21.01.2022 в 16:36
Ти, брате, любиш Русь, Я ж не люблю, сарака! Ти, брате, патріот, А я собі собака.Ти, брате, любиш Русь, Як хліб і кусень сала, — Я ж гавкаю раз в раз, Щоби вона не спала.Ти, брате, любиш Русь, Як любиш добре пиво, — Я ж не люблю, як жнець Не любить спеки в жниво.Ти, брате, любиш Русь За те, що гарно вбрана, — Я ж не люблю, як раб Не любить свого пана.Бо твій патріотизм — Празнична одежина, А мій — то труд важкий, Гарячка невдержима.Ти любиш в ній князів, Гетьмання, панування, — Мене ж болить її Відвічнеє страждання.Ти любиш Русь, за те Тобі і честь, і шана, У мене ж тая Русь — Кривава в серці рана.Ти, брате, любиш Русь, Як дім, воли, корови, — Я ж не люблю її З надмірної любови.
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
21.01.2022 в 16:21
Тяжело, но он держится. И оттуда прилетает и отсюда, почти как на фронте...
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0
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
21.01.2022 в 16:16
Можно любити Україну і оставаючись хохлом,нічого дивного.Да,Максим,имено так тебя называют на россии?Помер Максим да и х с ним
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+2
0
старий фан (Рівне)
21.01.2022 в 16:02
Лише не розумію чому він не отримує російський паспорт. Щоб що? Розповідати який ти патріот чи мати безвіз по українському паспорту?
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+1
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
21.01.2022 в 15:28
Я Калину понять могу, а вот поясни публике свой рыг -"одна сторона априори права во всем, а другая не права изначально и не имеет даже возможности защитить свое мнение".
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+2
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.01.2022 в 16:02
А конкретно?
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0
0
Alle Garage (Харьков)
21.01.2022 в 16:31
Для того, что бы тебе что-то объясняли, для начала необходимо хотя бы не называть мнение человека "рыгом"... Что имел в виду? Двойные стандарты западных политиков. Когда у них захватывают Капитолий или бунтуют жёлтые жилеты - это террористы, их можно поливать холодной водой, убивать и т д. А когда захватывают гос учреждения в Казахстане или Белоруссии, убивают полицейских, крушат витрины магазинов - это право на мирный протест... Это лживое двуличие западного мира просто достало. Они улыбаются тебе в лицо, но когда разворачивается к ним спиной - вонзают нож. И так было всегда. Просто некоторые ракушки в силу своего возраста или интеллекта этого не понимают. Теперь ясно??
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0
-2
Alle Garage (Харьков)
21.01.2022 в 15:05
Не понимаю, почему он вообще оправдывается. Если мы хотим жить, как в цивизизованном мире, то там наивысшая ценность - свобода. Свобода выбора, свобода слова, свобода собственного мнения, свобода передвижения и т д. А нам сейчас навязывают однополярный мир, где одна сторона априори права во всем, а другая не права изначально и не имеет даже возможности защитить свое мнение. Так быть не должно.P. S. Сейчас посыпятся оскорбления и обвинения в мою сторону. Но мне плевать. Я ведь пропагандирую не убивать и ненавидеть, а наоборот уважать других людей и их мнение.
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+4
-12
C_Ballack (Днепр)
21.01.2022 в 15:10
Поддерживаю!!
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+3
-12
Vantala (Kharkiv)
21.01.2022 в 15:15
Тебе, манкруту, не понять. То, что даже калине живущему в параше, понятно
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+16
-1
Trztrqtr (Украина)
21.01.2022 в 15:45
Калине не за что оправдываться и не перед кем-он и не оправдывается. Он взрослый мужик, который вправе делать выбор. А изрыгающие недовольство и оскорбления комнатые хомячки-ну так их мнение ограничено экраном и не выходит за его пределы. Ну настолько значит ценно их время, что большую часть его посвящают на то, что не несет никакого результата.
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+2
-8
Ramses_ua (Запоріжжя)
21.01.2022 в 16:21
Да он взрослый мужик и имеет право,но учитывая что он публичное лицо,говорить то что о нём думает публика-святая обязанность.И не "комнатным хомячкам" говорить о праве
+2
0
Trztrqtr (Украина)
21.01.2022 в 16:31
От того что кто-то о нем плохо подумает-жизнь Макса не поменяется. Ему не избираться на политическую должность и ему плевать на "рейтинги". Именно поэтому ему мнение людей о его способе жизни "особенно важно" (в кавычках).
0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
21.01.2022 в 16:40
Не знаю почему вы его защищаете, наверное поступаете или поступили бы так же (ваше право,как вы говорите) Но здаётся мне, любить родину в тылу врага,который там оказался добровольно,такое себе занятие , что то похоже на извращение.По крайней мере выглядит забавно
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
21.01.2022 в 16:26
Проблема в том, что он там платит налоги, которые идут в том числе на агресию против Украины
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+2
-1


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