Калиниченко: Живу в Москве, но продолжаю оставаться украинцем и любить Украину

Бывший полузащитник "Днепра" и сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, как к нему относятся в Украине из-за проживания в России.

"Периодически прилетает за то, что я живу в Москве. Нам всем приходится делать выбор, и никто никому ничего не обязан. Знаю, кто я, что люблю, что мне дорого, и кому-то что-то доказывать не считаю нужным. В какой-то момент мне стало это не нужно и неинтересно.

Я – украинец и всегда им останусь, у меня не было и не будет российского паспорта. У меня вид на жительство. Это доставляет мне некоторые неудобства, но я не вижу смысла делать какие-то вещи... Да, у меня много парадоксов.