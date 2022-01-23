Разгром от Металлиста, поражение Эвертона, камбэк Атлетико. Главные новости за 22 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 22 января

Киевляне играли с "Расинг Унион" из Люксембурга и победили 4:0. За команду Луческу забивали Кулач, Вербич, Цыганков и Бражко. "Черноморец" с аналогичным счетом справился с косовской "Приштиной". В составе одесситов отличились Цонев, Русин, Ванцаш и Цитаишвили. Харьковский "Металлист" забил болгарской "Славии" на один гол больше - 5:0. В команде Кучера отличились Подлипинец, Рязанцев, Мизюк, Мурза и Сарапий.

Команда Хосепа Гвардиолы прервала свою невероятную серию, насчитывавшую 12 побед подряд в рамках Премьер-лиги. "Манчестер Сити" не смог обыграть "Саутгемптон". Уолкер-Питерс забил быстрый гол, на который во втором тайме ответил Лапорт – ничья 1:1. А вот другой манчестерский гранд вырвал победу над "Вест Хэмом" – на 90+3-й минуте единственный гол забил Рашфорд. Победа позволила МЮ подняться на четвертое место. Смена тренера не помогла "Эвертону" – ириски на собственном поле проиграли "Астон Вилле". Победный мяч на счету Буэндиа. Зинченко и Миколенко не попали в заявки своих команд из-за травм, Ярмоленко просидел на скамье для запасных.

Второй раз команда Гасперини завершает поединок со счетом 0:0. В прошлом туре соперником был "Интер", на этот раз – "Лацио". Как следствие "Аталанта" рискует пропустить на четвертое место "Ювентус", если тот в воскресенье обыграет Милан. Руслан Малиновский до сих пор вне заявки. А вот "Интер" победил "Венецию" благодаря позднему голу Джеко - 2:1. Преимущество сине-черных над "Миланом" выросло до пяти очков. "Дженоа" под руководством уже нового тренера сыграл вничью с "Удинезе" – 0:0.

В Испании в 22-м туре чемпион принимал "Валенсию" и проиграл первый тайм 0:2 (Муса и Дуро). В середине второго тайма Кунья один гол отыграл, на 90+1 Анхель Корреа сравнял счет, а на 90+3 Эрмозо принес "Атлетико" победу, позволяющую им остаться в четверке лидеров. "Севилья" в матче с "Сельтой" тоже проиграла первый тайм 0:2, и тоже смогла отыграться, но не победить. Избежать поражения позволили удары Алехандро Гомеса и Оливера Торреса. Оба вышли на замену. "Севилья" отстает от "Реала" на три очка и имеет на один матч больше.

В Германии в центральном матче тура встречались дортмундская "Боруссия" и "Хоффенхайм", недавно находившийся на третьем месте. Но с желто-черными крестьяне не справились – 2:3 в пользу Дортмунда, снова отличился Холанд. "Боруссия" сократила отставание от "Баварии" до трех очков, но мюнхенцы свой матч сыграют в воскресенье. "Байер" благодаря победе над "Аузбургом" 5:1 остался на третьем месте. Мусса Диаби отличился хет-триком.

Состоялась жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ в Африке

Квалификация на Мундиале на Африканском континенте проходит в три этапа. Первые два завершились, в третьем будут определены пять участников чемпионата мира. В субботу состоялась жеребьевка плей-офф. Наверняка в Катаре не сыграет одна из двух главных звезд "Ливерпуля" (да и всей АПЛ) – Египет Мохамеда Салаха сыграет с Сенегалом Садио Мане. Кроме того, Камерун встретится с Алжиром, Гана с Нигерией, ДР Конго с Марокко, а Мали с Тунисом. Матчи состоятся 24 и 29 марта.