Решение Шевченко, яркая победа футзалистов, осечка Реала. Главные новости за 23 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 23 января

Похоже, Андрей Николаевич все-таки вернется к работе с национальной командой. Но в этот раз это будет Польша. Многие СМИ и источники сообщают, что он согласился возглавить Кадру, а в местной федерации были найдены соответствующие средства. Шевченко будет зарабатывать за год 2,5 млн евро – часть этих денег будут выплачивать спонсоры. Обратим внимание, что перед украинским тренером будет стоять задача вывести сборную Польши на Чемпионат мира. Для этого для начала нужно будет в плей-офф обыграть сборную России.

В первом матче группового этапа чемпионата Европы сине-желтые уступили Нидерландам. Во втором поединке против сборной Сербии они не имели права на ошибку. И команда Косенко сыграла очень эффективно. В итоге Украина разбила соперника со счетом 6:1 – это самая большая победа нашей сборной на континентальных первенствах. В другом матче группы Португалия разгромила Нидерланды 4:1. В последнем туре Украина сыграет именно с Португалией, чтобы не зависеть от результата параллельного поединка, нам нужна только победа.

Первый спарринг на зимнем собрании провела "Александрия" – команда Юрия Гуры уступила польскому "Заглембе" со счетом 1:2, в составе украинской команды отличился Авагимян. "Черноморец" сыграл вничью с "Дритой" из Косово – 1:1, за одесситов забил Ванат, реализовавший пенальти. "Заря" также не смогла победить – ничья 2:2 с "Актобе". В составе команды Скрипника отличились Гладкий и Овусу, интересно, что дубль у "Актобе" оформил Балашов.

В 2022 году "Челси" уже в третий раз играл со шпорами, до этого команды дважды встречались в Кубке лиги. И снова аристократы были сильнее – на этот раз 2:0 благодаря голам Зиеха и Силвы. По итогам тура лондонцы сократили отставание от "Сити" до десяти очков. Также выиграл и "Ливерпуль" – 3:1 над "Кристалл Пелас". А вот "Арсенал" ограничился нулевой ничьей с "Бернли".

23-й тур чемпионата Италии завершал матч между "Миланом" и "Ювентусом". Однако команды не смогли порадовать болельщиков хотя бы одним забитым голом – ничья 0:0. Как следствие, "Милан" пропустил вперед "Наполи", разгромивший "Салернитану" 4:1. Неаполитанцы опережают россонери по дополнительным показателям, оба отстают от "Интера" на четыре балла. Кроме того, "Рома" победила "Эмполи" 2:4, "Фиорентина" без Влаховича не смогла обыграть "Кальяри" - 1:1. Третью победу подряд одержала "Специя" – 1:0 над "Самподрией". Виктор Коваленко вышел в старте и отыграл чуть больше часа.

Мадридцы в игре с "Эльче" не воспользовались осечкой "Севильи", чтобы нарастить преимущество. В первом тайме Бензема не реализовал пенальти, а в начале второго был заменен. Карим шел с поля прихрамывая. "Эльче" забил в по голу в каждом из таймов, но не удержал преимущество – камбек ударом с пенальти начал Модрич, а на 90+2 спас от поражения Милитао. Так что разница между "Реалом" и "Севильей" осталась на уровне четырех очков. Тем временем "Барселона" выиграла у "Алавеса" благодаря голу Фрэнки Де Йонга, каталонцы поднялись на пятое место.

Парижане принимали скромный "Реймс" и забили им четыре мяча. Дубль на счету Верратти один из мячей ему организовал Месси. Также дебютный гол записал на свой счет Серхио Рамос. ПСЖ опережает ближайшего преследователя на 11 очков. "Бавария" разгромила на выезде "Герту" 1:4. Примечательно, что ни один из четырех голов не забил Левандовский. Мюнхенцы опережают "Боруссию" на шесть очков.

В первом матче 1/8 финала сборная Буркина-Фасо открыла счет благодаря голу Бертрана Траоре из "Астон Виллы". В ответ пропустила на 90+1 автогол. Овертайм сильнешего не определил, пришлось бить пенальти, где удача улыбнулась Буркина-Фасо. Во втором матче дня Тунис обыграл Нигерию благодаря единственному голу Юсефа Мсакни.