Умер легендарный массажист и физиотерапевт киевского Динамо
На 74-м году жизни перестало биться сердце Павла Швыдкого
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 24 января. на 74-м году жизни остановилось сердце легендарного массажиста и физиотерапевта "Динамо" Киев Павла Швыдкого.
От имени клуба соболезнования родным и близким Павла Николаевича выразил президент киевского клуба Игорь Суркис.
"С чувством глубокой скорби встретил печальное известие о смерти Павла Николаевича Швыдкого.
Павел Николаевич работал в нашем клубе с 1980 года, посвятив "Динамо" несколько десятилетий своей жизни. На протяжении всего этого времени Павел Швыдкий был незаменимым членом медицинской службы "Динамо", через его "золотые" руки прошло не одно поколение наших футболистов, а в победах и достижениях команды есть его неоценимый вклад.
Павел Николаевич помогал "Динамо" удерживать статус сильнейшего клуба страны и приложил руку к выдающимся победам, в том числе к завоеванию Кубка обладателей кубков-1986. О его участии в развитии и популяризации футбола свидетельствуют награды государственного уровня, которыми он был отмечен.
Все, кто имел честь работать и общаться с Павлом Николаевичем, знают его как порядочного и отзывчивого, скромного и доброго человека, надежного друга и квалифицированного специалиста. Павел Швыдкий отдавал всего себя команде и был настоящим профессионалом своего дела.
Выражаю искренние соболезнования его семье, близким и родным. Светлая память о Павле Николаевиче останется в наших сердцах навсегда".
Напомним, в начале января этого года в возрасте 81 года ушел из жизни Владимир Малюта, легендарный врач столичного клуба.
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