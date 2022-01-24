3 февраля в украинский прокат выйдет фильм "Я - ЗЛАТАН" - ВИДЕО

3 февраля в украинский кинопрокат выходит биографический спортивный фильм "Я – ЗЛАТАН".

Это история легенды мирового футбола Златана Ибрагимовича.

Экранизация, которую нельзя пропустить.

Снята по книге Ибрагимовича, переведенная на 30 языков, тираж которой был раскуплен за 6 недель!

Легенда мирового футбола – одна из самых известных и эпатажных звезд!

500 голов только до 40 лет

Клубы "Ювентус", "Интер", "Барселона", " Милан ".

Он вырос в одном из криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удачей и врожденному таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов. Его имя скандирует толпу, и когда она появляется – стадионы в восторге. Имя легенды – Златан Ибрагимович, и это его история.