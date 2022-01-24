3 февраля в украинский прокат выйдет фильм "Я - ЗЛАТАН" - ВИДЕО
История Златана Ибрагимовича, снятая по его книге
3 февраля в украинский кинопрокат выходит биографический спортивный фильм "Я – ЗЛАТАН".
Это история легенды мирового футбола Златана Ибрагимовича.
Экранизация, которую нельзя пропустить.
Снята по книге Ибрагимовича, переведенная на 30 языков, тираж которой был раскуплен за 6 недель!
Легенда мирового футбола – одна из самых известных и эпатажных звезд!
500 голов только до 40 лет
Клубы "Ювентус", "Интер", "Барселона", "
Он вырос в одном из криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удачей и врожденному таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов. Его имя скандирует толпу, и когда она появляется – стадионы в восторге. Имя легенды – Златан Ибрагимович, и это его история.
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