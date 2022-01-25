Победы Шахтера и Металлиста, трагедия на Кубке Африки. Главные новости за 24 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 24 января

Польские СМИ активно пишут о назначении Андрея Шевченко на должность главного тренера сборной. Отмечают, что его помощниками могут стать Ежи Дудек и Лукаш Пищек, а зарплату будет платить государственная компания. В то же время пресс-секретарь сборной Польши от комментариев фактически отказался, заявив, что тренер будет назначен до 31 января. По данным журналистов, глава польской футбольной федерации также проводит переговоры с главным тренером "Гурника" Яном Урбаном. Дело в том, что Польша не хочет платить компенсацию "Дженоа" за Шевченко – украинский специалист по-прежнему остается на контракте у итальянского клуба.

По информации журналиста Игоря Цыганика, в донецком клубе рассматривают возможность натурализации полузащитника Алана Патрика. По его словам, из-за агрессивной трансферной политики у "Шахтера" снова может возникнуть проблемы с лимитом на легионеров, тогда как Патрик уже давно проживает в Украине и у него нет шансов сыграть за сборную Бразилии. Напомним, что ранее в "Шахтере" украинский паспорт получали Марлос и Жуниор Мораес, также были активные разговоры о натурализации Тайсона, но в итоге его вызвали в сборную Бразилии.

"Шахтер" в своем первом поединке победил австрийский "Вольфсберг" – 4:1. Проиграв первый тайм, горняки отыгрались только на 77-й минуте (Судаков), затем Мораес оформил дубль, еще один гол добавил Тете. "Заря" минимально обыграла олимпийскую сборную Узбекистана - единственный гол на счету Булецы. "Металлист" встречался со "Слованом" из Либереца и выиграл 1:0 – автор победного мяча Риаскос. "Верес" сыграл вничью с чешским "Градец-Карлове" – 1:1, за ровенцев забил Геннадий Пасич.

В первом матче дня на Кубке Африки Гамбия победила Гвинею с традиционным для турнира счетом 1:0, гол забил Муса Берроу, являющегося игроком "Болоньи". Хозяева турнирные камерунцы помучились с Коморами, ворота которых защищал полевой игрок. К тому же коморцы с седьмой минуты играли в меньшинстве. В конце концов, Экамби и Абубакар обеспечили победу, хотя соперник сумел забить гол престижа – 2:1. Гамбия и Камерун встретятся в четвертьфинале. Уже после игры стало известно, что в результате давки перед стадионом погибли по меньшей мере шесть человек.

После отставки Бенитеса Ливерпульский клуб проводил переговоры с Каннаваро, Лэмпардом, говорилось о кандидатуре Руни. Но сейчас ситуация изменилась – сообщается, что "Эвертон" согласовал контракт с 53-летним португальцем Витором Перейрой. Под его руководством "Порту" дважды выигрывал чемпионат Португалии, также он становился чемпионом Греции с "Олимпиакосом" и выигрывал чемпионат Китая с "Шанхай СИПГ". Ожидается, что в ближайшее время о назначении будет объявлено официально.