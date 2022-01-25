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Победа Шахтера, назначение Шевченко и тренер для Миколенко? Главные новости за 24.01. Аудио

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Победа Шахтера, назначение Шевченко и тренер для Миколенко? Главные новости за 24.01. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеПобеды Шахтера и Металлиста, трагедия на Кубке Африки. Главные новости за 24 января

Андрей Николаевич вернется к работе с национальной командой (нет, не с Украиной), но и это не все наши новости на сегодня. В "Шахтере" рассматривают возможность натурализации бразильского хавбека, клубы УПЛ активно играют контрольные матч на сборах, в Кубке Африки команды вышли в ¼ финала турнира на фоне трагедии, а Миколенко близок к тому, чтобы получить нового менеджера. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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