Победа Шахтера, назначение Шевченко и тренер для Миколенко? Главные новости за 24.01. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Андрей Николаевич вернется к работе с национальной командой (нет, не с Украиной), но и это не все наши новости на сегодня. В "Шахтере" рассматривают возможность натурализации бразильского хавбека, клубы УПЛ активно играют контрольные матч на сборах, в Кубке Африки команды вышли в ¼ финала турнира на фоне трагедии, а Миколенко близок к тому, чтобы получить нового менеджера. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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