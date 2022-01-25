Федецкий: Хочется верить в Зеленского, что он будет сражаться за Украину до конца

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и выборах, на которых бывший футболист учавствовал от "Зе-команды".

– Вы лично знакомы с Владимиром Зеленским, как оцените его президентство?

– Да, знаком. Ему непросто сейчас. Я Володю знаю почти десять лет и, как ни крути, он пытается что-то менять, но не так оно меняется, как этого хочется. Человек стремится, чтобы мы жили лучше, чем в предыдущие годы. Я знаю его амбиции, отношение, знаю его, как порядочного, честного и открытого человека.

На мой взгляд, ему просто не хватает квалифицированных кадров, которые сделают все, чтобы страна начала развиваться в правильном направлении. Да конечно, очень хочется, чтобы завершилась война, которая продолжается на Востоке Украины. Я понимаю, как ему тяжело и что у него творится в уме. Хочется в него верить, что он будет бороться и сражаться за Украину до конца.

Я с ним знаком лично и знаю его, как человека с прописной буквы, поэтому уверен, что он будет биться до конца однозначно.

– Расскажите самую крутую историю о Зеленском?

– Каждый концерт по-особому запоминался. Володя часто приезжал и в Днепр на корпоративы, мы с ним встречались и разговаривали. Когда-то они приехали с концертом в Луцк, а мы как раз тогда играли против Черногории, мне еще удалось того "бешеного дурака" забить с нулевого угла.

Мы вместе с женой вместе пошли на концерт в родном городе. Кварталовцы должны были ехать сразу после завершения выступления в Ужгород, на следующий концерт. Но я их уломал пойти поужинать в хорошее заведение в Луцке. Договорились посидеть около часа, а в итоге получилось почти четыре. Одно ‒ когда они выступают на концерте, а совсем другое, когда ты с ними сидишь в компании с ними всеми, где царит искренняя и открытая атмосфера.

– Еще раз пошли бы от “Слуги народа” на выборы?

– Все думали, что Федя пошел в "Зе-команду", потому что он хочет много денег и до корыта добраться. Поверьте – нет. Я знаю, как зарабатываются деньги, и все свои деньги заработал потом и кровью на футбольном поле. Я никогда не был голоден к деньгам.

Но когда у тебя появляется шанс что-нибудь изменить, ты им пользуешься. Если мне еще раз предложат что-нибудь изменить в этой стране к лучшему, то будем рассматривать, но должны быть условия, где у меня есть свое видение. Пойти просто ‒ числиться для галочки и танцевать под чью-то дудку, это не мое. Лучше буду с детками в Луцке заниматься.