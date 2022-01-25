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Федецкий: Хочется верить в Зеленского, что он будет сражаться за Украину до конца

Общие новости
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Как мы помним, Артем поучаствовал в выборах от Зе-команды

Федецкий: Хочется верить в Зеленского, что он будет сражаться за Украину до конца

facebook.com/FanprojectVolyn

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и выборах, на которых бывший футболист учавствовал от "Зе-команды".

– Вы лично знакомы с Владимиром Зеленским, как оцените его президентство?

– Да, знаком. Ему непросто сейчас. Я Володю знаю почти десять лет и, как ни крути, он пытается что-то менять, но не так оно меняется, как этого хочется. Человек стремится, чтобы мы жили лучше, чем в предыдущие годы. Я знаю его амбиции, отношение, знаю его, как порядочного, честного и открытого человека.

На мой взгляд, ему просто не хватает квалифицированных кадров, которые сделают все, чтобы страна начала развиваться в правильном направлении. Да конечно, очень хочется, чтобы завершилась война, которая продолжается на Востоке Украины. Я понимаю, как ему тяжело и что у него творится в уме. Хочется в него верить, что он будет бороться и сражаться за Украину до конца.

Я с ним знаком лично и знаю его, как человека с прописной буквы, поэтому уверен, что он будет биться до конца однозначно.

– Расскажите самую крутую историю о Зеленском?

– Каждый концерт по-особому запоминался. Володя часто приезжал и в Днепр на корпоративы, мы с ним встречались и разговаривали. Когда-то они приехали с концертом в Луцк, а мы как раз тогда играли против Черногории, мне еще удалось того "бешеного дурака" забить с нулевого угла.

Мы вместе с женой вместе пошли на концерт в родном городе. Кварталовцы должны были ехать сразу после завершения выступления в Ужгород, на следующий концерт. Но я их уломал пойти поужинать в хорошее заведение в Луцке. Договорились посидеть около часа, а в итоге получилось почти четыре. Одно ‒ когда они выступают на концерте, а совсем другое, когда ты с ними сидишь в компании с ними всеми, где царит искренняя и открытая атмосфера.

– Еще раз пошли бы от “Слуги народа” на выборы?

– Все думали, что Федя пошел в "Зе-команду", потому что он хочет много денег и до корыта добраться. Поверьте – нет. Я знаю, как зарабатываются деньги, и все свои деньги заработал потом и кровью на футбольном поле. Я никогда не был голоден к деньгам.

Но когда у тебя появляется шанс что-нибудь изменить, ты им пользуешься. Если мне еще раз предложат что-нибудь изменить в этой стране к лучшему, то будем рассматривать, но должны быть условия, где у меня есть свое видение. Пойти просто ‒ числиться для галочки и танцевать под чью-то дудку, это не мое. Лучше буду с детками в Луцке заниматься.

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В статье: Артем Федецкий Владимир Зеленский
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Источник:
fanday

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Комментарии (10)
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Fishing 555 (Rivne)
26.01.2022 в 00:46
Прапора тобі в руки Хведецкий. Що не досрав Порох... Злиденський просере. Хто вірив давно вже помер.
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0
0
kapost (Винница)
25.01.2022 в 23:58
Був про Федецького кращої думки. А воно, виявляється, за патріотичними промовами криється звичайний інфантил, який через "абинепорошенко" привів до влади натуральне чмо і продовжує його вигороджувати.
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+2
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
25.01.2022 в 23:48
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
25.01.2022 в 23:46
Федецький розуміє Владіміра Александравіча! Така людина, що розуміє цього малохольного існує!!!
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+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.01.2022 в 23:36
Ума нема - вважай каліка, це про Федецького!
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+2
-2
Ramses_ua (Запоріжжя)
25.01.2022 в 23:32
Один з 73 відсотків інфантілів.Незважаючи на його патріотізм.Ех Федя Федя
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+1
-2
sergei2020 (Черновцы)
25.01.2022 в 23:31
Кокс наверно нюхали 4 часа
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0
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.01.2022 в 23:28
Ну вот о чем и я писал .тупой Федецкий
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+1
-2
Ramses_ua (Запоріжжя)
25.01.2022 в 23:43
Вибачте,а чим для вас він тупий?В чому його тупість.
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0
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
25.01.2022 в 23:24
"Краще з дітками в Луцьку займатимуся."Дійсно краще
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