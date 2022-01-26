"Возвращаюсь в сборную Украины". Милевский – амбассадор Федерации мини-футбола
Артем примет участие на чемпионате Европы
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал амбассадором Федерации мини-футбола Украины.
Более того, 37-летний украинец будет выступать за сборную Украины по мини-футболу. Первый официальный матч за национальную команду он сыграет в июне - на чемпионате Европе в словацком Кошице.
"Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины! Не зря говорят "Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда". Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я амбасадор Федерации минифутбола Украины!
Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться "в стеночку" или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по минифутболу, который пройдет в июне на полях Кошице!", - написал Милевский в своем Instagram.
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